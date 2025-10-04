Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Вест Хэм – 2:0. Мячи Райса и Сака, травма Эдегора. Видео голов
Чемпионат Англии
Арсенал
04.10.2025 17:00 – FT 2 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 октября 2025, 21:54 | Обновлено 04 октября 2025, 21:55
68
0

Арсенал – Вест Хэм – 2:0. Мячи Райса и Сака, травма Эдегора. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура АПЛ

04 октября 2025, 21:54 | Обновлено 04 октября 2025, 21:55
68
0
Арсенал – Вест Хэм – 2:0. Мячи Райса и Сака, травма Эдегора. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

4 октября в лондонском дерби «Арсенал» сыграл против «Вест Хэма».

На арене «Эмирейтс Стэдиум» подопечные Микеля Артеты с легкостью обыграли соперника, забив по одному голу в каждом тайме — 2:0. Победными мячами отличились Деклан Райс и Букайо Сака.

Негативной новостью для канониров стала травма Мартина Эдегора, который был заменен в первом тайме уже третий матч подряд.

АПЛ 2025/26. 7-й тур, 4 октября

«Арсенал» – «Вест Хэм» – 2:0

Голы: Райс, 38, Сака, 68 (пен.)

События матча

67’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
По теме:
Реал – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Переборщил с эмоциями: известна причина удаления Марески
ВИДЕО. Как 18-летний бразилец из Челси забил Ливерпулю на 90+6-й
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Вест Хэм Вест Хэм Деклан Райс видео голов и обзор Мартин Эдегор Букайо Сака
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04 октября 2025, 00:55 37
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай

Подопечные Михайленко вышли в плей-офф юниорского ЧМ с первого места, обыграв «гуарани»

Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04 октября 2025, 05:39 6
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо

Александр выделил экс-игроков «бело-синих»

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»
Футбол | 04.10.2025, 21:52
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04.10.2025, 10:59
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Футбол | 04.10.2025, 17:36
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем