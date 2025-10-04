Англия04 октября 2025, 21:54 | Обновлено 04 октября 2025, 21:55
Арсенал – Вест Хэм – 2:0. Мячи Райса и Сака, травма Эдегора. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 7-го тура АПЛ
4 октября в лондонском дерби «Арсенал» сыграл против «Вест Хэма».
На арене «Эмирейтс Стэдиум» подопечные Микеля Артеты с легкостью обыграли соперника, забив по одному голу в каждом тайме — 2:0. Победными мячами отличились Деклан Райс и Букайо Сака.
Негативной новостью для канониров стала травма Мартина Эдегора, который был заменен в первом тайме уже третий матч подряд.
АПЛ 2025/26. 7-й тур, 4 октября
«Арсенал» – «Вест Хэм» – 2:0
Голы: Райс, 38, Сака, 68 (пен.)
События матча
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
