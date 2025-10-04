Арсенал – Вест Хэм – 2:0. Мячи Райса и Сака, травма Эдегора. Видео голов

4 октября в лондонском дерби «Арсенал» сыграл против «Вест Хэма».

На арене «Эмирейтс Стэдиум» подопечные Микеля Артеты с легкостью обыграли соперника, забив по одному голу в каждом тайме — 2:0. Победными мячами отличились Деклан Райс и Букайо Сака.

Негативной новостью для канониров стала травма Мартина Эдегора, который был заменен в первом тайме уже третий матч подряд.

АПЛ 2025/26. 7-й тур, 4 октября

«Арсенал» – «Вест Хэм» – 2:0

Голы: Райс, 38, Сака, 68 (пен.)