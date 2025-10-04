Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал обыграл аутсайдера и стал лидером, но потерял Эдегора
Чемпионат Англии
Арсенал
04.10.2025 17:00 – FT 2 : 0
Вест Хэм
Англия
04 октября 2025, 19:15 | Обновлено 04 октября 2025, 19:22
282
0

Арсенал обыграл аутсайдера и стал лидером, но потерял Эдегора

Без шансов для Вест Хэма на поле соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал в матче чемпионата Англии сумел обыграть аутсайдера Вест Хэм, который недавно сменил тренера и уже с Нуну Эшпирито Санту пытается исправить ситуацию.

Команде Микеля Артеты хватило двух голов: Райс сыграл на добивании после удара Езе, а Сака реализовал пенальти.

Арсенал до матчей конкурентов вернул себе лидерство, но снова столкнулся с проблемой из-за травмы Мартина Эдегора. Капитан уже третий раз в сезоне просит замену по ходу встречи.

Чемпионат Англии. 7-й тур

Арсенал – Вест Хэм 2:0
Голы: Райс, 38, Райс, 67 (с пен)

Арсенал: Райа, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафьори (Льюис-Скелли, 75), Райс (Мерино, 79), Эдегор (Субименди, 30), Езе (Мартинелли, 79), Сака, Троссард (Нванери, 75), Дьекереш

Вест Хэм: Ареоля, Ван-Биссака (Уокер-Питерс, 79), Мавропанос, Килман, Диуф, Магасса (Поттс, 61), Боуэн, Пакета, Матеус, Саммервиль, Фюлькруг (Маршалл, 61)

Арсенал Лондон Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
