Чемпионат Англии
Арсенал
04.10.2025 17:00 - : -
Вест Хэм
Англия
Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября в 17:00 матч чемпионата Англии

Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

В субботу, 4 октября состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
