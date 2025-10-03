Англия03 октября 2025, 21:06 |
37
0
Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября в 17:00 матч чемпионата Англии
03 октября 2025, 21:06 |
37
0
В субботу, 4 октября состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2025, 12:00 24
Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас
Футбол | 03 октября 2025, 21:12 1
Команда уступила Руху
Теннис | 03.10.2025, 18:38
Футзал | 03.10.2025, 19:42
Футбол | 03.10.2025, 07:39
Комментарии 0
Популярные новости
Футбол
02.10.2025, 03:41 1
02.10.2025, 08:23 1
02.10.2025, 08:04 6
01.10.2025, 19:44
02.10.2025, 23:57 130
Футзал
01.10.2025, 22:46 3