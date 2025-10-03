В субботу, 4 октября состоится поединок 7-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Вест Гэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Арсенал

Очень хорошие результаты показывает команда Микеля Артеты на старте сезона. За 6 игр Премьер-лиги «канониры» потеряли очки дважды, минимально проиграв «Ливерпулю» и сыграв вничью 1:1 с «Манчестер Сити». Тем не менее с 12-ю баллами на счету лондонцы занимают 2-ю строчку турнирной таблицы, а от 1-го места их отделяет всего 3 зачетных пункта. В Кубке английской лиги «Арсенал» спокойно победил «Порт Вейл» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

В Лиге чемпионов англичане также показывают себя хорошо – в двух стартовых турах «Арсенал» одолел «Атлетик Бильбао» и «Олимпиакос» и пока имеет на своем счету 6 очков.

Вест Хэм

А вот «молотобойцы» начали сезон совсем неуверенно. В 6-ти поединках чемпионата «Вест Хэм» потерпел 4-е поражение, 1 раз сыграл вничью и одержал 1 победу. С 4 очками на балансе коллектив занимает предпоследнее, 19 место турнирной таблицы чемпионата Англии.

В Кубке английской лиги «молотобойцы» проиграли «Вулвз» и покинули турнир на стадии 1/32 финала. Такие результаты не могли оставить руководство равнодушным, поэтому неделю назад клуб объявил об увольнении главного тренера Грэма Поттера. На его место был назначен Нуну Эшпериту Санту.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами неожиданно преимущество имеет «Вест Хэм». Коллектив за это время одержал 3 победы, за этот же период у Арсенала 2 выигрыша.

Интересные факты

«Арсенал» пропустил 3 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

В 6 из 7 игр этого сезона «Вест Хэм» не смог сохранить ворота сухими.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Вест Хэм» пропустил 14 голов – самый худший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Арсенал: Рая – Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эдегор – Эзе, Дёкереш, Сака

Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Мавропанос, Уокер-Питерс – Маракка, Фернандеш – Саммервиль, Пакета, Боуэн – Фуллькруг

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.