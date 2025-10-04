Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нам в этом сезоне не везет». Артета – о победе над Вест Хэмом
Чемпионат Англии
Арсенал
04.10.2025 17:00 – FT 2 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 октября 2025, 21:24 | Обновлено 04 октября 2025, 21:45
393
1

«Нам в этом сезоне не везет». Артета – о победе над Вест Хэмом

Тренер «Арсенала» проанализировал успешный матч в АПЛ

04 октября 2025, 21:24 | Обновлено 04 октября 2025, 21:45
393
1 Comments
«Нам в этом сезоне не везет». Артета – о победе над Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги домашнего матча против «Вест Хэма» в седьмом туре Английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала уверенную победу (2:0).

«Последние два матча были очень особенными. Против «Ньюкасла» – потому что у нас была там история, много шрамов и уроков, которые нужно было усвоить, и мы все исправили. Затем – «Вест Хэм», которому мы проигрывали два предыдущих домашних матча подряд. Я сказал игрокам, что это большая возможность. У нас с самого начала сезона был очень сложный календарь, плюс серьёзные травмы. И все же команда показывает уровень, играет хорошо, сегодня победила с абсолютной доминацией и не пропустила ни одного мяча. Приятно уходить на международную паузу в таком настроении.

Травма Эдегора? Кажется, он столкнулся коленом в колено и сразу почувствовал дискомфорт. Я только что с ним разговаривал – он не слишком оптимистичен. На нём уже наложен фиксатор, поэтому нужно дождаться заключения врачей. Честно говоря, нам с этим в этом сезоне не везет. Мы не имели его с самого начала сезона – то по одной, то по другой причине. Дважды травма плеча, а теперь это. Так что нужно дождаться, чтобы понять серьёзность. Мы найдём решение, но, конечно, наш капитан – это игрок, который дает нам совершенно другой уровень, особенно в атаке. Надеюсь, все не так плохо.

О Калафьори скажу так: он добавляет много динамики – иногда даже немного хаотичной, но именно этот динамизм и те пространства и ситуации, которые он создает, очень сложно контролировать сопернику, особенно если он хорошо организован. Нужно разрушать их структуру, чтобы создавать моменты – и, думаю, мы сделали это очень хорошо.

Замена Райса? С ним не все в порядке, потому что он сам попросил замену, что для Деклана очень необычно. У него была боль в спине, и он не мог продолжать игру. Так что нужно оценить его состояние и понять, что именно произошло.

У нас качественные замены – именно этого мы и добиваемся. Хотя, конечно, это не идеально – у нас были четкие планы на матч, но из-за травмы Мартина они быстро изменились. Хорошо, что мы можем выпустить кого-то другого, кто добавляет команде новый уровень, но при этом сохраняет эффективность.

Новой тройке полузащитников нужно больше химии, больше времени вместе. В первой части матча они еще не успели полностью понять друг друга, найти решения и инструменты, которые помогут им раскрыться. Но из-за травмы Мартина этого просто не произошло – слишком рано.

Победа в 300-м матче? Очень горжусь – это большое число для этого клуба. Хочу поблагодарить всех, особенно мой тренерский штаб, который со мной с первого дня. Без них было бы невозможно – и работать, и получать от этого удовольствие. У меня лучшие люди в мире рядом. Также спасибо игрокам и персоналу, которые с самого начала меня поддерживали, помогали становиться лучшим тренером, вдохновляли и разделяли хорошие моменты. Хотел отпраздновать этот матч победой – и мы это сделали. Теперь у нас международная пауза, чтобы насладиться этим и подготовиться к тому, что ждет дальше – а там снова будет сложно.

Достижение Сака? Когда смотришь на эти цифры – 200 матчей, 100 результативных действий – это невероятно. С учетом его возраста, того, как он это делает – действительно впечатляет. Именно такие игроки нужны нам, чтобы достигать своих целей.

Мы понимаем, насколько сложными будут следующие игры. У нас уже был непростой отрезок – мы играли против топ-команд, некоторые матчи были на выезде, плюс травмы ключевых игроков. Пришлось многое корректировать, ведь некоторые только возвращались после серьёзных операций. Это было непросто, но, на мой взгляд, команда показала себя убедительно – и по игре, и по результатам. Теперь это хорошая основа, чтобы двигаться дальше.

Критически важно делать ротацию. Мы играем каждые три дня, и с той интенсивностью, которую требует наш стиль и соперники, невозможно использовать одних и тех же игроков. Те, кто выходит, должны поднимать уровень, добавлять интенсивности и помогать побеждать. Мы много об этом говорили, и именно в этот период это сработало очень позитивно», – сказал Артета.

По теме:
Арсенал – Вест Хэм – 2:0. Мячи Райса и Сака, травма Эдегора. Видео голов
ВИДЕО. Переборщил с эмоциями: известна причина удаления Марески
ВИДЕО. Как 18-летний бразилец из Челси забил Ливерпулю на 90+6-й
Арсенал Лондон Вест Хэм Микель Артета Арсенал - Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Теннис | 04 октября 2025, 20:35 21
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04 октября 2025, 05:00 0
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»

«Железный Майк» – о Дэвиде Бенавидесе

Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Бокс | 04.10.2025, 00:58
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04.10.2025, 08:16
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Сабо назвал футболиста Динамо, которого не нужно выпускать в старте
Футбол | 04.10.2025, 22:12
Сабо назвал футболиста Динамо, которого не нужно выпускать в старте
Сабо назвал футболиста Динамо, которого не нужно выпускать в старте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Ще як щастить - Лiверпуль у другому матчi поспiль у клатчi пропускає та програє
Ответить
0
Популярные новости
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 7
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 14
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем