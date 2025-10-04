«Нам в этом сезоне не везет». Артета – о победе над Вест Хэмом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги домашнего матча против «Вест Хэма» в седьмом туре Английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала уверенную победу (2:0).

«Последние два матча были очень особенными. Против «Ньюкасла» – потому что у нас была там история, много шрамов и уроков, которые нужно было усвоить, и мы все исправили. Затем – «Вест Хэм», которому мы проигрывали два предыдущих домашних матча подряд. Я сказал игрокам, что это большая возможность. У нас с самого начала сезона был очень сложный календарь, плюс серьёзные травмы. И все же команда показывает уровень, играет хорошо, сегодня победила с абсолютной доминацией и не пропустила ни одного мяча. Приятно уходить на международную паузу в таком настроении.

Травма Эдегора? Кажется, он столкнулся коленом в колено и сразу почувствовал дискомфорт. Я только что с ним разговаривал – он не слишком оптимистичен. На нём уже наложен фиксатор, поэтому нужно дождаться заключения врачей. Честно говоря, нам с этим в этом сезоне не везет. Мы не имели его с самого начала сезона – то по одной, то по другой причине. Дважды травма плеча, а теперь это. Так что нужно дождаться, чтобы понять серьёзность. Мы найдём решение, но, конечно, наш капитан – это игрок, который дает нам совершенно другой уровень, особенно в атаке. Надеюсь, все не так плохо.

О Калафьори скажу так: он добавляет много динамики – иногда даже немного хаотичной, но именно этот динамизм и те пространства и ситуации, которые он создает, очень сложно контролировать сопернику, особенно если он хорошо организован. Нужно разрушать их структуру, чтобы создавать моменты – и, думаю, мы сделали это очень хорошо.

Замена Райса? С ним не все в порядке, потому что он сам попросил замену, что для Деклана очень необычно. У него была боль в спине, и он не мог продолжать игру. Так что нужно оценить его состояние и понять, что именно произошло.

У нас качественные замены – именно этого мы и добиваемся. Хотя, конечно, это не идеально – у нас были четкие планы на матч, но из-за травмы Мартина они быстро изменились. Хорошо, что мы можем выпустить кого-то другого, кто добавляет команде новый уровень, но при этом сохраняет эффективность.

Новой тройке полузащитников нужно больше химии, больше времени вместе. В первой части матча они еще не успели полностью понять друг друга, найти решения и инструменты, которые помогут им раскрыться. Но из-за травмы Мартина этого просто не произошло – слишком рано.

Победа в 300-м матче? Очень горжусь – это большое число для этого клуба. Хочу поблагодарить всех, особенно мой тренерский штаб, который со мной с первого дня. Без них было бы невозможно – и работать, и получать от этого удовольствие. У меня лучшие люди в мире рядом. Также спасибо игрокам и персоналу, которые с самого начала меня поддерживали, помогали становиться лучшим тренером, вдохновляли и разделяли хорошие моменты. Хотел отпраздновать этот матч победой – и мы это сделали. Теперь у нас международная пауза, чтобы насладиться этим и подготовиться к тому, что ждет дальше – а там снова будет сложно.

Достижение Сака? Когда смотришь на эти цифры – 200 матчей, 100 результативных действий – это невероятно. С учетом его возраста, того, как он это делает – действительно впечатляет. Именно такие игроки нужны нам, чтобы достигать своих целей.

Мы понимаем, насколько сложными будут следующие игры. У нас уже был непростой отрезок – мы играли против топ-команд, некоторые матчи были на выезде, плюс травмы ключевых игроков. Пришлось многое корректировать, ведь некоторые только возвращались после серьёзных операций. Это было непросто, но, на мой взгляд, команда показала себя убедительно – и по игре, и по результатам. Теперь это хорошая основа, чтобы двигаться дальше.

Критически важно делать ротацию. Мы играем каждые три дня, и с той интенсивностью, которую требует наш стиль и соперники, невозможно использовать одних и тех же игроков. Те, кто выходит, должны поднимать уровень, добавлять интенсивности и помогать побеждать. Мы много об этом говорили, и именно в этот период это сработало очень позитивно», – сказал Артета.