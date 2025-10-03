Виталий РУДЕНКО: «В игре с Парагваем от сборной Украины жду реванша»

Сегодня, 3 октября сборная Украины U-20 проведет решающий поединок группового раунда на чемпионате мира в Чили против команды Парагвая, с которой мы делим первое место в своем квартете. Однако по дополнительным показателям подопечные Дмитрия Михайленко опережают своего соперника. Соответственно, в очном матче, «сине-желтым», чтобы выиграть свою группу, достаточно сыграть вничью.

Своим прогнозом на предстоящую игру эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился Виталий Руденко, который в 2001 году выступал за сборную Украины U-20 на чемпионате мира. И именно парагвайцам наша команда тогда проиграла в 1/8 финала. Но начали мы разговор с бывшим голкипером с прошедших поединков нашей команды на текущем чемпионате мира.

– Подводить итог выступления сборной Украины нужно после турнира, – сказал Руденко. – Но на данный момент все нормально. Команда идет на первом месте в турнирной таблице и реально претендует на победу в группе.

– Команде досталось критики после игры с Панамой.

– Критика всегда была есть и будет. Но отсюда нужно брать положительные моменты, чтобы это мотивировало команду. Может, качество игры где-то и страдает, но есть результат, а это сейчас самое главное.

– Результат (1:1) второго поединка вас расстроил?

– Как бы это банально не звучало, но сейчас нет слабых команд. Это в начале 2000-х было много крупных счетов. В нынешнее время это случается крайне редко, как, к примеру, матч Норвегии и Молдовы в отборочном турнире чемпионата мира (11:1). Да, панамцы действовали прямолинейно, но забить им было очень сложно.

– Кого из игроков сборной Украины вы бы могли выделить в прошедших двух встречах?

– Наверное, Геннадия Синчука, который выглядит солидно. Он уверен в себе, не боится идти в обводку, отдает неплохие передачи. Жаль, что полузащитник не сыграет в поединке с Парагваем из-за перебора желтых карточек. Главному тренеру будет непросто компенсировать его потерю.

– А как оцените действия нашего вратаря Владислава Крапивцова?

– Трудно сказать, поскольку у него в двух играх и не было много работы. Пока голкипер «Жироны» каши не испортил (улыбается).

– Впереди поединок с Парагваем, в котором нас устраивает и ничья, чтобы занять первое место. Это опасная ситуация?

– Почему? В таком случае больше вариантов выбора тактики. Но здесь еще неизвестно, как угадать. Учитывая, как развиваются события на турнире, то можно попасть и на более легкого соперника, заняв второе место в своей группе. Поэтому нужно просто стараться играть в свой футбол, добиваться результата, а там как будет.

– Кстати, в свое время, в 2001 году на таком же турнире в Аргентине вы в составе сборной Украины противостояли Парагваю в 1/8-й финала и проиграли – 1:2. Что тогда не сложилось?

– Мы считались фаворитами в этой паре. На мой взгляд, главной причиной этого поражения стала, как не удивительно, тоска за домом, не было того сумасшедшего настроя. Первую неделю подготовки команда провела в Киеве. Потом еще две недели мы непосредственно готовились в Аргентине, и сам турнир для нас продолжался почти две недели. Думаю, накопилась моральная усталость. В том матче голы мы привезли сами себе, доигрывали матч вдесятером. В общем, все было против нас.

– Попробуйте спрогнозировать предстоящий поединок Украина – Парагвай?

– Раз мы в свое время проиграли – 1:2, то сейчас от сборной Украины жду реванша с таким же счетом (улыбается). Это нашей команде вполне по силам.