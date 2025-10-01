ФЕДОРЧУК: «Хорошо, что у Украины есть такой исполнитель, но этого мало»

Юношеская сборная Украины U-20 провела свой второй поединок на чемпионате мира. Подопечные Дмитрия Михайленко сыграли вничью с командой Панамы (1:1). Тем не менее, этот результат перед последним туром оставляет неплохие шансы для «сине-желтых» на выход в 1/8 финала.

О прошедшем матче с панамцами сайт Sport.ua поговорил с известным тренером и футбольным экспертом Олегом Федорчуком.

– Олег Викторович, мы привыкли сами себе создавать проблемы?

– Совершенно верно. В данном случае, это следствие нескольких тенденций. В целом мы сильнее, но зацикленность футболистов обороны на атаку, приводит к тому, что мы не можем сыграть на ноль. А это дополнительный шанс для соперника. Конечно, хорошо, когда защитник умеет играть в атаку, но нужно и качественно обороняться.

Вторую игру подряд наш левый фланг выглядит неубедительно. Недаром и замены пошли, но я думал, что изменения начнутся раньше. В пропущенном мяче есть доля вины и тренерского штаба. Левого полузащитника поменяли в стартовом составе, а Вернаттуса оставили. Он ошибся, дав сделать фланговую передачу, которая привела к пропущенному мячу. Скажу откровенно: индивидуальное мастерство наших защитников оставляет желать лучшего.

И второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что мы однообразно действуем в атаке. Вся игра была направлена на то, чтобы доставить мяч Синчуку, который бы или сам угрожал воротам или отдавал передачи. Без сомнения, хорошо, что у нас есть такой исполнитель, но кроме этого ничего не запомнилось. Не было ни игры через центр, ни контратак. Мало разнообразия, один темпом сложно действовать. И прессинга не хватало. Наша команда добротная, но не без изъянов.

– Тем не менее, до середины первого тайма многие, наверное, задавались одним вопросом, сколько мы забьем. Согласны?

– Что-то подобное было и в матче с Южной Кореей. Здесь на лицо то, что сборная Украины выше классом, но мы не умеем играть рационально. Когда идет игра, нужно добивать соперника. Жаль, что так получилось. На мой взгляд, сейчас наша команда по пятибалльной системе выглядит на четыре с минусом.

– Жалко и то, что в матче с Парагваем мы не сможем рассчитывать на нашего лидера Геннадия Синчука, который имеет перебор желтых карточек.

– В матче с Парагваем это может нам аукнуться. Хотя с большой долей вероятности можно сказать, что мы уже выйдем из группы, вот только нужно постараться занять место как можно выше, чтобы иметь не самого авторитетного соперника в 1/8-й.

– Почему после первой опасности у ворот Украины у наших футболистов появилась какая-то нервозность?

– Это, скорее, вопрос к тренерскому штабу. Наставник пытался по ходу игры делать определенные перестановки в задней линии, но общих дивидендов это не принесло. Мы не выиграли у соперника, который, как показал поединок, был не против ничьей, если вспомнить, как их вратарь под занавес встречи загорал на поле или как полевые игроки корчились от боли, когда и стыка, как такового не было. В таком результате мы должны винить только самих себя.

– Какие у вас ожидания от последнего нашего матча в группе против Парагвая?

– Победа гарантирует сборной Украины первое место в своей квартете. Этого очень хочется. Но если вспомнить вышесказанное, то могут возникнуть проблемы. Я посмотрел не один матч на этом турнире, и могу сказать, что доминанты ни одна сборная не имеет. Есть и сенсации, как это произошло с испанцами. Поэтому все только начинается.