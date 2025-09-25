Довбик и Зинченко сыграли в ЛЕ, сенсации в Кубке Украины, соперник Усика
Главные новости за 24 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 24 сентября.
1. Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы
2A. Ударное начало второго тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Римская команда стартовала с победы в Лиге Европы
2B. Полный матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом
Бразилец забил на 85-й минуте и установил окончательный счет противостояния
3. Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги
4A. Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
После ничьей в основное время победителя пришлось определять в лотерее
4B. Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины
Локомотив выбил представителя УПЛ
4C. Громкая кубковая сенсация. Рух уничтожил Полесье в 1/16 финала
Команда Ротаня давно не выглядела столь разобранной
5A. Голы Фодена и Савиньо принесли Ман Сити путевку в 1/8 финала Кубка лиги
Хаддерсфилд не сумел поразить ворота английского клуба-гранда
5B. Первый гол новичка. Арсенал оформил выход в следующий раунд Кубка лиги
«Канониры» обыграли на выезде «Порт Вейл»
6. Второй спарринг. Сборная Украины по футзалу снова обыграла команду Литвы
Сине-желтая команда выиграла второй товарищеский матч со счетом 5:3
7. Надежда на ответную игру. Днепр уступил Короне в матче Кубка Европы ФИБА
Чемпион Украины провалил первую половину игры
8. Матч за титул состоится досрочно. Определена первая полуфинальная пара ЧМ
Италия и Польша сыграют между собой за путевку в финал мирового первенства
9. «Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Александр серьезно настроен на бой с Полом
10. Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать
