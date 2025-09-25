Довбик и Зинченко сыграли в ЛЕ, сенсации в Кубке Украины, соперник Усика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 24 сентября.

1. Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко

Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы

2A. Ударное начало второго тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу

Римская команда стартовала с победы в Лиге Европы

2B. Полный матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом

Бразилец забил на 85-й минуте и установил окончательный счет противостояния

3. Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала

В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги

4A. Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти

После ничьей в основное время победителя пришлось определять в лотерее

4B. Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины

Локомотив выбил представителя УПЛ

4C. Громкая кубковая сенсация. Рух уничтожил Полесье в 1/16 финала

Команда Ротаня давно не выглядела столь разобранной

5A. Голы Фодена и Савиньо принесли Ман Сити путевку в 1/8 финала Кубка лиги

Хаддерсфилд не сумел поразить ворота английского клуба-гранда

5B. Первый гол новичка. Арсенал оформил выход в следующий раунд Кубка лиги

«Канониры» обыграли на выезде «Порт Вейл»

6. Второй спарринг. Сборная Украины по футзалу снова обыграла команду Литвы

Сине-желтая команда выиграла второй товарищеский матч со счетом 5:3

7. Надежда на ответную игру. Днепр уступил Короне в матче Кубка Европы ФИБА

Чемпион Украины провалил первую половину игры

8. Матч за титул состоится досрочно. Определена первая полуфинальная пара ЧМ

Италия и Польша сыграют между собой за путевку в финал мирового первенства

9. «Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника

Александр серьезно настроен на бой с Полом

10. Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас

Если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать