Где смотреть матч 15-го тура чемпионата Украины Колос – Шахтер

В субботу, 6 декабря, пройдет поединок «Колоса» и «Шахтера» в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке. Главный судья – Максим Козыряцкий.

Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

