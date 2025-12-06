Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч 15-го тура чемпионата Украины Колос – Шахтер
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 11:13 |
194
0

Где смотреть матч 15-го тура чемпионата Украины Колос – Шахтер

Поединок Премьер-лиги состоится 5 декабря в 15:30 по киевскому времени

06 декабря 2025, 11:13 |
194
0
Где смотреть матч 15-го тура чемпионата Украины Колос – Шахтер
УПЛ

В субботу, 6 декабря, пройдет поединок «Колоса» и «Шахтера» в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке. Главный судья – Максим Козыряцкий.

Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.07 для «Колоса» и 1.56 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Известный тренер ждет сенсацию в матче Колос – Шахтер в УПЛ
Дулуб назвал проблему, которая может помешать ЛНЗ обыграть Оболонь в УПЛ
Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Футбол | 05 декабря 2025, 11:47 6
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой

Николай Шапаренко, Кристиан Биловар и Шола Огундана вернулись в общую группу

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Футбол | 05 декабря 2025, 15:19 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Динамо посоветовали найти игрока, сильнее за Герреро, Бленуце, Пономаренко
Футбол | 06.12.2025, 10:47
Динамо посоветовали найти игрока, сильнее за Герреро, Бленуце, Пономаренко
Динамо посоветовали найти игрока, сильнее за Герреро, Бленуце, Пономаренко
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Футбол | 05.12.2025, 18:00
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Футбол | 06.12.2025, 09:09
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02
Бокс
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 2
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 86
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем