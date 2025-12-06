Где смотреть матч 15-го тура чемпионата Украины Колос – Шахтер
Поединок Премьер-лиги состоится 5 декабря в 15:30 по киевскому времени
В субботу, 6 декабря, пройдет поединок «Колоса» и «Шахтера» в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке. Главный судья – Максим Козыряцкий.
Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.07 для «Колоса» и 1.56 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Шапаренко, Кристиан Биловар и Шола Огундана вернулись в общую группу
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET