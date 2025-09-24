Агротех Тышковка

В среду, 24 сентября аматорский клуб «Агротех» встретился с одесским «Черноморцем» в поединке 1/16 финала Кубка Украины. Команды сыграли на стадионе в Тышковке (Кировоградская облоасть), который является домашней ареной для хозяев.

Подопечные Александра Кучера потерпели сенсационное поражение в серии пенальти – 1:1 (пен – 3:5) . «Агротех» завоевал путевку в 1/8 финала Кубка Украины!

На перерыв «Агротех» сенсационно ушел с преимуществом в один мяч благодаря полузащитнику Павлу Пастухову – 26-летний футболист нанес удар с дальней дистанции на 18-й минуте и открыл счет. Вратарь «моряков» сыграл неудачно и не сумел отразить выстрел соперника.

Во второй половине игры ситуация на поле не изменилась – подопечные Александра Кучера много владели мячом, пытались прошить защиту аматорской команды, однако из-за ошибок и неточных передач не получалось сравнять счет.

Все изменилось на 73-й минуте, когда «Черноморец» заработал пенальти после нарушения со стороны «Агротеха». Венесуэльский форвард Луифер Эрнандес реализовал удар с 11-метровой отметки, несмотря на то, что вратарь угадал сторону, куда полетит мяч.

Команды так и не сумели определить сильнейшего в основное время, поэтому победитель определился в серии пенальти. «Агротех» перестрелял соперника и завоевал путевку в следующий раунд Кубка Украины

Кубок Украины, 1/16 финала. 24 сентября

Агротех – Черноморец – 1:1 (пен – 5:3)

Голы: Пастухов, 18 – Луифер, 73 (пен)

Видеозапись матча: