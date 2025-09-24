Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Агротех Тышковка
24.09.2025 13:00 – FT 1 : 1
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Черноморец
Кубок Украины
24 сентября 2025, 15:47 | Обновлено 24 сентября 2025, 16:11
1521
13

Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти

После ничьей в основное время победителя пришлось определять в серии 11-метровых ударов

24 сентября 2025, 15:47 | Обновлено 24 сентября 2025, 16:11
1521
13
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
ФК Агротех Тышковка

В среду, 24 сентября аматорский клуб «Агротех» встретился с одесским «Черноморцем» в поединке 1/16 финала Кубка Украины. Команды сыграли на стадионе в Тышковке (Кировоградская облоасть), который является домашней ареной для хозяев.

Подопечные Александра Кучера потерпели сенсационное поражение в серии пенальти – 1:1 (пен – 3:5) . «Агротех» завоевал путевку в 1/8 финала Кубка Украины!

На перерыв «Агротех» сенсационно ушел с преимуществом в один мяч благодаря полузащитнику Павлу Пастухову – 26-летний футболист нанес удар с дальней дистанции на 18-й минуте и открыл счет. Вратарь «моряков» сыграл неудачно и не сумел отразить выстрел соперника.

Во второй половине игры ситуация на поле не изменилась – подопечные Александра Кучера много владели мячом, пытались прошить защиту аматорской команды, однако из-за ошибок и неточных передач не получалось сравнять счет.

Все изменилось на 73-й минуте, когда «Черноморец» заработал пенальти после нарушения со стороны «Агротеха». Венесуэльский форвард Луифер Эрнандес реализовал удар с 11-метровой отметки, несмотря на то, что вратарь угадал сторону, куда полетит мяч.

Команды так и не сумели определить сильнейшего в основное время, поэтому победитель определился в серии пенальти. «Агротех» перестрелял соперника и завоевал путевку в следующий раунд Кубка Украины

Кубок Украины, 1/16 финала. 24 сентября

Агротех – Черноморец – 1:1 (пен – 5:3)

Голы: Пастухов, 18 – Луифер, 73 (пен)

Видеозапись матча:

События матча

92’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Пастухов (Агротех Тышковка).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Магомед Кратов (Черноморец).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Чичиков (Агротех Тышковка).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Ковалев (Агротех Тышковка).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Кулач (Черноморец).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Илья Коваленко (Агротех Тышковка).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Габелок (Черноморец).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Загальский (Агротех Тышковка).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Луифер (Черноморец).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Пастухов (Агротех Тышковка).
Кубок Украины по футболу Агротех Тишковка Черноморец Одесса видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
CheMP
всё идёт по плану 
Ответить
+3
Андрій Заліщук
Зашибісь, чьотка, магьоте, Одеса залишилася без нормального футбольного клубу
Ответить
+1
ZANREGENT1993
Ничего страшного. Главное - выйти в УПЛ,а это морякам по силам.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
для авт0ра Титюка, для Кучера - це сенсація.
Для вболівальників із Тишківки - закономірність.
Тишківка понад усе!!! Крок за кроком до фіналу!!!
Ответить
+1
serhiy1
Юхууу!!!
Ответить
0
Dynamo1927
Похоже это ещё не все сенсации на сегодняшний день. 
Ответить
0
Battersea
Люцифера ведьма заколдовала из-за ворот.
Ответить
0
alex.belogubko
Кучер так игры не сдают --это позор  стыд для Одессы --у тебя есть время убрать этот не нужный ХЛАМ--убери и повысь зарплаты хорошим игрокам --после этого остался осадок как будете играть с Агробизнесом и другими командами в 1 лиге
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Я взагалі тільки в цьому році для себе відкрив, що виявляється у розіграші національного кубка можуть брати участь в тому числі і АМАТОРСЬКІ команди. 
Ответить
-1
SHN
А шо там Ракицкий? Даже с аматорами испугался играть лучший игрок месяца
Ответить
-2
Airwolf77
черноДНОрец 
Ответить
-3
