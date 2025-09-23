Агротех Тышковка – Черноморец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Поединок пройдет 24 сентября в Тышковке (Кировоградская область) и начнется в 13:00
В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу. «Агротех» Тышковка на своем поле сыграет с одесским Черноморцем.
Агротех Тышковка
«Агротех» стал сюрпризом текущего розыгрыша Кубка Украины. Аматорский клуб в 1/16 финала смог выбить команду УПЛ. Основное время поединка с «Эпицентром» закончилось вничью 2:2. А в серии пенальти «Агротех» победил со счетом 7:6. При этом команды использовали по девять ударов.
«Агротех» досрочно стал чемпионом Кировоградской области среди аматорских команд. Свой предыдущий поединок «Агротех» выиграл у «Нивы» (Млынок) со счетом 14:1.
Черноморец
«Черноморец» выступает в Первой лиге. В семи матчах команда Александра Кучера одержала шесть побед и сыграла вничью 0:0 с полтавской «Ворсклой».
В предыдущем раунде Кубка Украины «Черноморец» встречался с луганской «Зарей». Поединок прошел в Одессе и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.
Интересные факты
Средний возраст игроков «Агротеха» 29,5 года. У «Черноморца» этот показатель составляет 26,4 года.
Личные встречи
Ранее между собой команды не встречались.
Прогноз
«Черноморец» играет результативно. Возможен тотал больше 3,5 с коэффициентом 2,27.
13:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шахтер» потерял Алиссона
Поединок состоится 23 сентября в 20:00 по Киеву