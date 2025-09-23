В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу. «Агротех» Тышковка на своем поле сыграет с одесским Черноморцем.

Агротех Тышковка

«Агротех» стал сюрпризом текущего розыгрыша Кубка Украины. Аматорский клуб в 1/16 финала смог выбить команду УПЛ. Основное время поединка с «Эпицентром» закончилось вничью 2:2. А в серии пенальти «Агротех» победил со счетом 7:6. При этом команды использовали по девять ударов.

«Агротех» досрочно стал чемпионом Кировоградской области среди аматорских команд. Свой предыдущий поединок «Агротех» выиграл у «Нивы» (Млынок) со счетом 14:1.

Черноморец

«Черноморец» выступает в Первой лиге. В семи матчах команда Александра Кучера одержала шесть побед и сыграла вничью 0:0 с полтавской «Ворсклой».

В предыдущем раунде Кубка Украины «Черноморец» встречался с луганской «Зарей». Поединок прошел в Одессе и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Интересные факты

Средний возраст игроков «Агротеха» 29,5 года. У «Черноморца» этот показатель составляет 26,4 года.

Личные встречи

Ранее между собой команды не встречались.

Прогноз

«Черноморец» играет результативно. Возможен тотал больше 3,5 с коэффициентом 2,27.