Агротех – Черноморец – 1:1 (5:3 пен). Вторая сенсация аматоров. Видео голов
Поединок 1/16 финала Кубка Украины начался 24 сентября в 13:00 по киевскому времени
«Агротех» из Тышковки и одесский «Черноморец» встретились в среду, 24 сентября, в матче 1/16 финала Кубка Украины. Аматорский клуб одолел соперника в серии пенальти (5:3, 1:1 в основное время) и сенсационно завоевал путевку в следующий раунд.
В первом тайме хозяева первыми открыли счет – точным ударом с дальней дистанции отметился полузащитник Павел Пастухов. Во второй половине игры подопечные Кучера сумели восстановить паритет.
После нарушения со стороны «Агротеха» в собственной штрафной, венесуэльский форвард одесского клуба Луифер реализовал удар с 11-метровой отметки.
Основное время так и завершилось вничью, поэтому победитель определился в серии пенальти. Игроки «Агротеха» были точнее и забили все пять ударов (5:3), завоевав путевку в 1/8 финала.
«Агротех» второй раз сотворил настоящую сенсацию – ранее аматорский клуб одолел «Эпицентр» также в серии пенальти (2:2, 7:6). На этот раз клуб из Тышковки записал себе в актив еще одну победу над более статусным соперником.
Кубок Украины, 1/16 финала. 24 сентября
Агротех – Черноморец – 1:1 (пен – 5:3)
Голы: Пастухов, 18 – Луифер, 73 (пен)
Видеообзор матча: (ожидается)
Видеозапись матча:
События матча
