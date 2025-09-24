Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Агротех – Черноморец – 1:1 (5:3 пен). Вторая сенсация аматоров. Видео голов
Кубок Украины
Агротех Тышковка
24.09.2025 13:00 – FT 1 : 1
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Черноморец
Кубок Украины
24 сентября 2025, 16:05 | Обновлено 24 сентября 2025, 16:11
1

Агротех – Черноморец – 1:1 (5:3 пен). Вторая сенсация аматоров. Видео голов

Поединок 1/16 финала Кубка Украины начался 24 сентября в 13:00 по киевскому времени

Агротех – Черноморец – 1:1 (5:3 пен). Вторая сенсация аматоров. Видео голов
ФК Агротех Тышковка

«Агротех» из Тышковки и одесский «Черноморец» встретились в среду, 24 сентября, в матче 1/16 финала Кубка Украины. Аматорский клуб одолел соперника в серии пенальти (5:3, 1:1 в основное время) и сенсационно завоевал путевку в следующий раунд.

В первом тайме хозяева первыми открыли счет – точным ударом с дальней дистанции отметился полузащитник Павел Пастухов. Во второй половине игры подопечные Кучера сумели восстановить паритет.

После нарушения со стороны «Агротеха» в собственной штрафной, венесуэльский форвард одесского клуба Луифер реализовал удар с 11-метровой отметки.

Основное время так и завершилось вничью, поэтому победитель определился в серии пенальти. Игроки «Агротеха» были точнее и забили все пять ударов (5:3), завоевав путевку в 1/8 финала.

«Агротех» второй раз сотворил настоящую сенсацию – ранее аматорский клуб одолел «Эпицентр» также в серии пенальти (2:2, 7:6). На этот раз клуб из Тышковки записал себе в актив еще одну победу над более статусным соперником.

Кубок Украины, 1/16 финала. 24 сентября

Агротех Черноморец – 1:1 (пен 5:3)

Голы: Пастухов, 18 – Луифер, 73 (пен)

Видеозапись матча:

События матча

92’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Пастухов (Агротех Тышковка).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Магомед Кратов (Черноморец).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Чичиков (Агротех Тышковка).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Ковалев (Агротех Тышковка).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Кулач (Черноморец).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Илья Коваленко (Агротех Тышковка).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Габелок (Черноморец).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Загальский (Агротех Тышковка).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Луифер (Черноморец).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Пастухов (Агротех Тышковка).
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Urets
О, на такому "стадіоні" ми на першість Києва колись грали.
