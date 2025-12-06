Пятая попытка. Шотландия снова сыграет против Бразилии на чемпионате мира
В четырех предыдущих встречах шотландцы не одержали ни одной победы
В пятый раз в истории Шотландия сыграет против Бразилии в рамках чемпионата мира.
Статистика предыдущих четырех матчей в пользу южноамериканцев: 3 победы и 1 ничья.
Матчи между сборными Бразилии и Шотландии на чемпионатах мира
- 1974: Бразилия – Шотландия – 0:0
- 1982: Бразилия – Шотландия – 4:1
- 1990: Бразилия – Шотландия – 1:0
- 1998: Бразилия – Шотландия – 2:1
- 2026: Бразилия – Шотландия
В общем, шотландцы никогда не побеждали сборные из Южной Америки на мундиалях (2 ничьи, 6 поражений).
Интересным фактом является то, что в соперниках у шотландцев кроме Бразилии есть сборная Марокко, которая в 1998 году также была в одной группе с этими командами.
ЧМ-1998, группа А
- 6 – Бразилия
- 5 – Норвегия
- 4 – Марокко
- 1 – Шотландия
ЧМ-2026, группа С
- Бразилия
- Марокко
- Шотландия
- Гаити
😲 3/3 nations from the 1998 FIFA World Cup - Group A together in 2026 FIFA World Cup - Group C!— Football Rankings (@FootRankings) December 5, 2025
🚨 2026 WORLD CUP - GROUP C!
1⃣ 🇧🇷 Brazil
2⃣ 🇲🇦 Morocco
3⃣
4⃣ 🏴 Scotland
🔹 MD1: 1⃣ vs 2⃣ / 3⃣ vs 4⃣
🔸 MD2: 4⃣ vs 2⃣ / 1⃣ vs 3⃣
🔹 MD3: 4⃣ vs 1⃣ / 2⃣ vs 3⃣ pic.twitter.com/tIi6HC7k0O
8 - 🏴 Scotland are winless in eight previous meetings with South American opposition at the FIFA World Cup (D2 L6); the most times any nation have faced opponents from the same confederation without ever winning. Underdog. #WorldCup pic.twitter.com/iYWa34vGGH— OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2025
