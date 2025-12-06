Пятая попытка. Шотландия снова сыграет против Бразилии на чемпионате мира

В пятый раз в истории Шотландия сыграет против Бразилии в рамках чемпионата мира.

Статистика предыдущих четырех матчей в пользу южноамериканцев: 3 победы и 1 ничья.

Матчи между сборными Бразилии и Шотландии на чемпионатах мира

В общем, шотландцы никогда не побеждали сборные из Южной Америки на мундиалях (2 ничьи, 6 поражений).

Интересным фактом является то, что в соперниках у шотландцев кроме Бразилии есть сборная Марокко, которая в 1998 году также была в одной группе с этими командами.

ЧМ-1998, группа А

ЧМ-2026, группа С

😲 3/3 nations from the 1998 FIFA World Cup - Group A together in 2026 FIFA World Cup - Group C!



🚨 2026 WORLD CUP - GROUP C!



1⃣ 🇧🇷 Brazil

2⃣ 🇲🇦 Morocco

3⃣

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland



🔹 MD1: 1⃣ vs 2⃣ / 3⃣ vs 4⃣

🔸 MD2: 4⃣ vs 2⃣ / 1⃣ vs 3⃣

🔹 MD3: 4⃣ vs 1⃣ / 2⃣ vs 3⃣ pic.twitter.com/tIi6HC7k0O