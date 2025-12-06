Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пятая попытка. Шотландия снова сыграет против Бразилии на чемпионате мира
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 11:19 | Обновлено 06 декабря 2025, 11:20
Пятая попытка. Шотландия снова сыграет против Бразилии на чемпионате мира

В четырех предыдущих встречах шотландцы не одержали ни одной победы

В пятый раз в истории Шотландия сыграет против Бразилии в рамках чемпионата мира.

Статистика предыдущих четырех матчей в пользу южноамериканцев: 3 победы и 1 ничья.

Матчи между сборными Бразилии и Шотландии на чемпионатах мира

  • 1974: Бразилия – Шотландия – 0:0
  • 1982: Бразилия – Шотландия – 4:1
  • 1990: Бразилия – Шотландия – 1:0
  • 1998: Бразилия – Шотландия – 2:1
  • 2026: Бразилия – Шотландия

В общем, шотландцы никогда не побеждали сборные из Южной Америки на мундиалях (2 ничьи, 6 поражений).

Интересным фактом является то, что в соперниках у шотландцев кроме Бразилии есть сборная Марокко, которая в 1998 году также была в одной группе с этими командами.

ЧМ-1998, группа А

  • 6 – Бразилия
  • 5 – Норвегия
  • 4 – Марокко
  • 1 – Шотландия

ЧМ-2026, группа С

  • Бразилия
  • Марокко
  • Шотландия
  • Гаити
Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
Кварцяный оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Снова 11 июня и снова в матче-открытии встретятся Мексика и ЮАР
Сергей Турчак
Комментарии 0
