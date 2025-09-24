Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала

24 сентября завершилась стадия 1/16 финала Кубка Украины.

В течение двух недель было сыграно все 16 поединков этой стадии. В игре осталось всего 5 клубов УПЛ.

В 1/8 финала вышли:

🔹 Команды УПЛ (5): Динамо Киев, Шахтер Донецк, Металлист 1925 Харьков, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы.

🔹 Команды Первой лиги (6): Виктория Сумы, Феникс-Мариуполь, Буковина Черновцы, Нива Тернополь, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово

🔹 Команды Второй лиги (3): Лесное, Нива Винница, Локомотив Киев

🔹 Команда аматорской лиги (1): Агротех Тышковка

Один участник 1/8 финала пока окончательно неизвестен. Кривбасс в серии пенальти обыграл Чернигов (1:1, пен. 3:1), но во втором тайме на поле у криворожской команды оказалось 8 легионеров (при норме регламента – не более 7). Кривбасс с большой вероятностью получит техническое поражение.

Кубок Украины 2025/26

Матчи 1/16 финала, 17–24 сентября

17 сентября

13:00. Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы – 0:2

– 0:2 13:00. Чернигов – Кривбасс Кривой Рог – 1:1 (пен. 1:3), гостям грозит техпоражение

15:30. Полесье Ставки – Шахтер Донецк – 0:1

– 0:1 15:30. Левый Берег – Виктория Сумы – 0:1

– 0:1 18:00. Александрия – Динамо Киев – 1:2

18 сентября

13:00. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь – 1:1 (пен. 2:4)

– 1:1 (пен. 2:4) 15:30. Буковина Черновцы – Карпаты Львов – 1:0

– Карпаты Львов – 1:0 18:00. Нива Тернополь – Полтава – 3:0

23 сентября

13:00. Олимпия Савинцы – Лесное – 1:2

– 1:2 15:30. Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск – 0:2

24 сентября

13:00. Агротех Тышковка – Черноморец Одесса – 1:1, пен. 5:3

– Черноморец Одесса – 1:1, пен. 5:3 13:00. Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий – 4:1

– Подолье Хмельницкий – 4:1 15:30. Нива Винница – Горняк-Спорт – 7:0

– Горняк-Спорт – 7:0 15:30. Локомотив Киев – Верес Ровно – 1:0

– Верес Ровно – 1:0 15:30. Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков – 1:4

– 1:4 18:00. Рух Львов – Полесье Житомир – 3:0

Инфографика