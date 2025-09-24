Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги
24 сентября завершилась стадия 1/16 финала Кубка Украины.
В течение двух недель было сыграно все 16 поединков этой стадии. В игре осталось всего 5 клубов УПЛ.
В 1/8 финала вышли:
🔹 Команды УПЛ (5): Динамо Киев, Шахтер Донецк, Металлист 1925 Харьков, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы.
🔹 Команды Первой лиги (6): Виктория Сумы, Феникс-Мариуполь, Буковина Черновцы, Нива Тернополь, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово
🔹 Команды Второй лиги (3): Лесное, Нива Винница, Локомотив Киев
🔹 Команда аматорской лиги (1): Агротех Тышковка
Один участник 1/8 финала пока окончательно неизвестен. Кривбасс в серии пенальти обыграл Чернигов (1:1, пен. 3:1), но во втором тайме на поле у криворожской команды оказалось 8 легионеров (при норме регламента – не более 7). Кривбасс с большой вероятностью получит техническое поражение.
Кубок Украины 2025/26
Матчи 1/16 финала, 17–24 сентября
17 сентября
- 13:00. Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы – 0:2
- 13:00. Чернигов – Кривбасс Кривой Рог – 1:1 (пен. 1:3), гостям грозит техпоражение
- 15:30. Полесье Ставки – Шахтер Донецк – 0:1
- 15:30. Левый Берег – Виктория Сумы – 0:1
- 18:00. Александрия – Динамо Киев – 1:2
18 сентября
- 13:00. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь – 1:1 (пен. 2:4)
- 15:30. Буковина Черновцы – Карпаты Львов – 1:0
- 18:00. Нива Тернополь – Полтава – 3:0
23 сентября
- 13:00. Олимпия Савинцы – Лесное – 1:2
- 15:30. Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск – 0:2
24 сентября
- 13:00. Агротех Тышковка – Черноморец Одесса – 1:1, пен. 5:3
- 13:00. Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий – 4:1
- 15:30. Нива Винница – Горняк-Спорт – 7:0
- 15:30. Локомотив Киев – Верес Ровно – 1:0
- 15:30. Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков – 1:4
- 18:00. Рух Львов – Полесье Житомир – 3:0
Инфографика
