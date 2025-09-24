Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 24 сентября 2025, 20:51
7

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала

В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Sport.ua

24 сентября завершилась стадия 1/16 финала Кубка Украины.

В течение двух недель было сыграно все 16 поединков этой стадии. В игре осталось всего 5 клубов УПЛ.

В 1/8 финала вышли:

🔹 Команды УПЛ (5): Динамо Киев, Шахтер Донецк, Металлист 1925 Харьков, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы.

🔹 Команды Первой лиги (6): Виктория Сумы, Феникс-Мариуполь, Буковина Черновцы, Нива Тернополь, Агробизнес Волочиск, Ингулец Петрово

🔹 Команды Второй лиги (3): Лесное, Нива Винница, Локомотив Киев

🔹 Команда аматорской лиги (1): Агротех Тышковка

Один участник 1/8 финала пока окончательно неизвестен. Кривбасс в серии пенальти обыграл Чернигов (1:1, пен. 3:1), но во втором тайме на поле у криворожской команды оказалось 8 легионеров (при норме регламента – не более 7). Кривбасс с большой вероятностью получит техническое поражение.

Кубок Украины 2025/26

Матчи 1/16 финала, 17–24 сентября

17 сентября

  • 13:00. Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы – 0:2
  • 13:00. Чернигов – Кривбасс Кривой Рог – 1:1 (пен. 1:3), гостям грозит техпоражение
  • 15:30. Полесье Ставки – Шахтер Донецк – 0:1
  • 15:30. Левый Берег – Виктория Сумы – 0:1
  • 18:00. Александрия – Динамо Киев – 1:2

18 сентября

  • 13:00. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь – 1:1 (пен. 2:4)
  • 15:30. Буковина Черновцы – Карпаты Львов – 1:0
  • 18:00. Нива Тернополь – Полтава – 3:0

23 сентября

  • 13:00. Олимпия Савинцы – Лесное – 1:2
  • 15:30. Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск – 0:2

24 сентября

  • 13:00. Агротех Тышковка – Черноморец Одесса – 1:1, пен. 5:3
  • 13:00. Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий – 4:1
  • 15:30. Нива Винница – Горняк-Спорт – 7:0
  • 15:30. Локомотив Киев – Верес Ровно – 1:0
  • 15:30. Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков – 1:4
  • 18:00. Рух Львов – Полесье Житомир – 3:0

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
