  4. Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины
Кубок Украины
Локомотив Киев
24.09.2025 15:30 – FT 1 : 0
Верес
24 сентября 2025, 17:45 | Обновлено 24 сентября 2025, 18:08
Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины

Локомотив выбил представителя УПЛ

ФК Локомотив

Состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины между Локомотивом Киев, который представляет Вторую лигу, и Вересом из УПЛ.

Встреча довольно неожиданно завершилась в пользу киевской команды со счетом 1:0, пенальти в первом тайме реализовал Богдан Мордас.

Верес не стал первой сенсацией этого дня в Кубке Украины. Ранее Черноморец проиграл аматорскому Агротеху.

Локомотив ранее в Кубке выбил Колос.

Кубок Украины. 1/16 финала

Локомотив Киев – Верес Ровно 1:0
Гол: Мордас, 40 (с пен)

Локомотив (стартовый состав): Белименко, Ярмак, Сираш, Коновалов, Багрий, Мордас, Мочевинский, А.Савчук, П.Савчук, Мельниченко, Сахненко

Верес (стартовый состав): Кожухар, Протасевич, Вовченко, Чечер, Корнийчук, Кучеров, Харатин, Годя, Айдин, Нонгах, Уолли

Гол Локомотива

События матча

40’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Мордас (Локомотив Киев).
Андрій Заліщук
Київський характер, вітання столичним залізничникам!!!
androma
Та всім пох уй на той кубок, він тільки заважає готуватись до ігор чемпіонату.
RomanMarik
це говорить про те, що рівень багатьох команд УПЛ такий самий як у аматорів
