Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины
Локомотив выбил представителя УПЛ
Состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины между Локомотивом Киев, который представляет Вторую лигу, и Вересом из УПЛ.
Встреча довольно неожиданно завершилась в пользу киевской команды со счетом 1:0, пенальти в первом тайме реализовал Богдан Мордас.
Верес не стал первой сенсацией этого дня в Кубке Украины. Ранее Черноморец проиграл аматорскому Агротеху.
Локомотив ранее в Кубке выбил Колос.
Кубок Украины. 1/16 финала
Локомотив Киев – Верес Ровно 1:0
Гол: Мордас, 40 (с пен)
Локомотив (стартовый состав): Белименко, Ярмак, Сираш, Коновалов, Багрий, Мордас, Мочевинский, А.Савчук, П.Савчук, Мельниченко, Сахненко
Верес (стартовый состав): Кожухар, Протасевич, Вовченко, Чечер, Корнийчук, Кучеров, Харатин, Годя, Айдин, Нонгах, Уолли
Гол Локомотива
События матча
