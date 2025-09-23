Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Локомотив Киев – Верес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Локомотив Киев – Верес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Поединок пройдет 24 сентября и начнется в 15:30

В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины «Локомотив» Киев – «Верес». Поединок пройдет в Киеве на стадионе им. В. Банникова и начнется в 15:30.

Локомотив

«Локомотив» выступает в группе Б Второй лиги. Команда набрала ход. «Локомотив» выиграл последние четыре матча с общим счетом 11:0. Последний раз «Локомотив» пропускал в матче с «Ребелом» 29 августа.

В 1/32 финала Кубка Украины «Локомотив» преподнес сенсацию. Киевский клуб играл с «Колосом», вел 2:0, но упустил победу, пропустив на 86-й и 90+5-й минутах. Однако в серии пенальти «Локомотив» победил 4:2.

Верес

«Верес» начал сезон с трех поражений подряд. Затем результаты команды улучшились. «Верес» обыграл ЛНЗ (2:0) и «Кудровку» (2:0), а также разделил очки с «Колосом» (0:0)

В Кубке Украины «Верес» играл с ФК «Коростень». Клуб УПЛ одержал уверенную победу со счетом 4:0.

Интересные факты

Средний возраст игроков «Локомотива» составляет 23,3 года. У «Вереса» команда старше – 24,6 года

Личные встречи

Ранее команды между собой не встречались

Прогноз

Борьба в этом матче может быль достаточно упорной. Возможен вариант с тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,56.

