Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Локомотив Киев
24.09.2025 15:30 – FT 1 : 0
Верес
Кубок Украины
24 сентября 2025, 18:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 19:44
Локомотив – Верес – 1:0. Как вылетела команда УПЛ. Видео гола и обзор матча

Команда Второй лиги прошла дальше

ФК Верес

В матче 1/16 финала Кубка Украины клуб УПЛ Верес довольно неожиданно проиграл Локомотиву, который представляет Вторую лигу.

Киевская команда выиграла со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти в первом тайме.

Интересно, что ранее Локомотив выбил еще одного представителя УПЛ, команду Колос.

Кубок Украины. 1/16 финала

Локомотив Киев – Верес Ровно 1:0
Гол: Мордас, 40 (с пен)

События матча

40’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Мордас (Локомотив Киев).
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
