В матче 1/16 финала Кубка Украины клуб УПЛ Верес довольно неожиданно проиграл Локомотиву, который представляет Вторую лигу.

Киевская команда выиграла со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти в первом тайме.

Интересно, что ранее Локомотив выбил еще одного представителя УПЛ, команду Колос.

Кубок Украины. 1/16 финала

Локомотив Киев – Верес Ровно 1:0

Гол: Мордас, 40 (с пен)