Кубок Украины24 сентября 2025, 18:59
Локомотив – Верес – 1:0. Как вылетела команда УПЛ. Видео гола и обзор матча
Команда Второй лиги прошла дальше
В матче 1/16 финала Кубка Украины клуб УПЛ Верес довольно неожиданно проиграл Локомотиву, который представляет Вторую лигу.
Киевская команда выиграла со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти в первом тайме.
Интересно, что ранее Локомотив выбил еще одного представителя УПЛ, команду Колос.
Кубок Украины. 1/16 финала
Локомотив Киев – Верес Ровно 1:0
Гол: Мордас, 40 (с пен)
События матча
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Мордас (Локомотив Киев).
