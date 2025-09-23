24 сентября состоится матч 1/16 Кубка Украины между командами Локомотив Киев и Верес.

Киевская команда представляет группу Б Второй лиги, где Локомотив после восьми сыгранных матчей идет на четвертой позиции с 16 набранными очками.

Верес в УПЛ набрал семь пунктов после шести встреч и находится на 9-м месте.

Локомотив – Верес. Начало в 15:30