Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Локомотив – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Локомотив Киев
24.09.2025 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 сентября 2025, 17:29 |
32
0

Кубок Украины. Локомотив – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/16 Кубка Украины по футболу

23 сентября 2025, 17:29 |
32
0
Кубок Украины. Локомотив – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Facebook.com

24 сентября состоится матч 1/16 Кубка Украины между командами Локомотив Киев и Верес.

Киевская команда представляет группу Б Второй лиги, где Локомотив после восьми сыгранных матчей идет на четвертой позиции с 16 набранными очками.

Верес в УПЛ набрал семь пунктов после шести встреч и находится на 9-м месте.

Локомотив – Верес. Начало в 15:30

По теме:
Локомотив Киев – Верес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Матч длиной более 4 часов. Лесное прошло дальше в Кубке Украины
ВИДЕО. Гол из-за штрафной. Лесное снова вышло вперед в игре с Олимпией
Локомотив Киев Верес Ровно Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Футбол | 23 сентября 2025, 08:25 24
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?

Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне

Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Футбол | 23 сентября 2025, 09:15 51
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины

Президент УАФ категорически отказался отпускать 51-летнего специалиста в «Панатинаикос»

Владислав ЛУПАШКО – об отставке: «Все читают новости, кроме меня»
Футбол | 23.09.2025, 16:54
Владислав ЛУПАШКО – об отставке: «Все читают новости, кроме меня»
Владислав ЛУПАШКО – об отставке: «Все читают новости, кроме меня»
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Футбол | 23.09.2025, 14:03
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22.09.2025, 17:29
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
22.09.2025, 05:33
Бокс
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 6
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 19
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 29
Теннис
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 2
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем