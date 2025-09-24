Первый гол новичка. Арсенал оформил выход в следующий раунд Кубка лиги

В среду, 24 сентября, прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами «Порт Вейл» и «Арсенал».

Матч прошел на стадионе «Вейл Парк», который находится в Берслеме. Лондонцы победили со счетом 2:0.

В стартовом составе «канониров» вышел звездный новичок Эберечи Эзе, который забил уже на восьмой минуте. Это стал первый гол в составе лондонцев для семидесятимиллионного новичка.

Все вопросы о победителе матча снял Леандро Троссард на 86-й минуте.

28 сентября «Арсенал» ждет матч шестого тура АПЛ против «Ньюкасла».

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября.

Порт Вейл – Арсенал – 0:2

Голы: Эзе, 8, 86.