Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первый гол новичка. Арсенал оформил выход в следующий раунд Кубка лиги
Кубок Английской лиги
Порт Вэйл
24.09.2025 22:00 – FT 0 : 2
Арсенал
Англия
Первый гол новичка. Арсенал оформил выход в следующий раунд Кубка лиги

«Канониры» обыграли на выезде «Порт Вейл»

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

В среду, 24 сентября, прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами «Порт Вейл» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Вейл Парк», который находится в Берслеме. Лондонцы победили со счетом 2:0.

В стартовом составе «канониров» вышел звездный новичок Эберечи Эзе, который забил уже на восьмой минуте. Это стал первый гол в составе лондонцев для семидесятимиллионного новичка.

Все вопросы о победителе матча снял Леандро Троссард на 86-й минуте.

28 сентября «Арсенал» ждет матч шестого тура АПЛ против «Ньюкасла».

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября.

Голы: Эзе, 8, 86.

Арсенал Лондон Порт Вейл Кубок английской лиги по футболу Эберечи Эзе Леандро Троссард
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
