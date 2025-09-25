АРТЕТА: «Даже сделав 9 изменений в составе, Арсенал играл очень хорошо»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над клубом «Порт Вейл» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги:

«Итог игры? То, о чем мы говорили перед матчем: думаю, в этой игре на кону была репутация как клуба, как команды, как отдельных игроков. Я уже достаточно долго здесь, чтобы понимать, что такие игры всегда очень сложные. Думаю, мы очень хорошо начали игру, доминировали, забили гол и имели еще три или четыре момента, которые не смогли реализовать.

Во втором тайме мы немного потеряли контроль над игрой, особенно из-за их игры напрямую, всех этих вбрасываний из аута в штрафную и продвижения вперед. Потом нам снова не хватало доминирования и контроля. После нескольких корректировок мы вернули себе это и забили очень красивый второй гол – передача от Вилли Салибы и качественное завершение от Лео – это высший уровень. В целом я доволен победой, сухими воротами и дебютом Кепы сегодня, голом Эбза – его первым за клуб, а также тем фактом, что даже сделав 9 замен в составе, команда все равно может сыграть очень хорошо.

Планировал ли выпустить Букайо Саку на час? Да, это было запланировано – 60 минут максимум. У нас было четыре, почти пять игроков в старте, которых мы должны были заменить по разным причинам, особенно из-за нагрузки и долгого отсутствия в прошлом. Так что мы это запланировали. Хорошая новость в том, что никто не травмировался, у него нет проблем с мышцами. Это снова очень позитивный момент.

Можно ли делать столько замен? Да, и кроме этого, мы должны создавать то качество игры, которое хотим видеть от игроков, которые еще действительно не играли вместе – с абсолютно новой линией полузащиты, которая никогда раньше не выходила вместе, с атакой, что тоже была другой. Макс Доуман также вышел и сразу хорошо влился в команду. Очень много позитивного можно взять из этого матча.

Уровень английской футбольной пирамиды? Невероятно, насколько это тяжело. И когда вы смотрите на вчерашние матчи «Ливерпуля» и «Челси», и как долго им понадобилось, чтобы победить, то знаете, что должны быть готовы к тому, что если что-то пойдет иначе – прекрасно. Но вы осознаете, что здесь придется действительно зарабатывать право на победу.

Конкуренция накануне игры с «Ньюкаслом»? Это именно то, чего мы хотим – чтобы они создавали нам и мне такие головные боли, потому что это значит, что они настолько включены в команду, что действительно хотят помогать ей и заслуживают играть. И каждый получит много игрового времени.

Игра Эберечи Эзе? Он играл очень по-центральному против команды, которая выставила схему 5–4–1 и была чрезвычайно компактной внутри. Находить пространство там непросто, но он очень умел с мячом. Вы видели это еще в трех-четырех эпизодах, когда он полностью проходил и отдавал передачи. Ему еще нужно немного больше времени с этими ребятами, чтобы чувствовать тайминги, особенно то, что ему следует делать. Тогда такие действия будут более стабильными и полезными для нас. В целом он сыграл очень хорошо – но, думаю, у него еще многое впереди.

Является ли он одним из наших самых универсальных нападающих? Да. И в итоге мы хотим, чтобы он оказывался в тех зонах и пространствах, где может создавать свои магические моменты и приносить разницу команде. Иногда это будет с флангов, иногда справа или слева – в зависимости от соперника.

Жеребьевкой в следующем раунде выпал «Брайтон»? Это будет тяжело. По крайней мере мы играем дома, и это всегда позитив. Но мы знаем, что они очень сильная команда, и это будет непростая ночь».