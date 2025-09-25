24 сентября лондонский Арсенал переиграл Порт Вейл со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Голами за канониров отличились Эберечи Эзе и Леандро Троссард. Для Эзе это первый мяч в футболке Арсенала.

За выход в четвертьфинал турнира подопечные Микеля Артеты поборются с Брайтоном.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября

Порт Вейл – Арсенал – 0:2

Голы: Эзе, 8, Троссард, 86

Видеообзор матча