  Порт Вейл – Арсенал – 0:2. Как забил Эберечи Эзе. Видео голов и обзор матча
Кубок Английской лиги
Порт Вэйл
24.09.2025 22:00 – FT 0 : 2
Арсенал
Кубок английской лиги
Порт Вейл – Арсенал – 0:2. Как забил Эберечи Эзе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября лондонский Арсенал переиграл Порт Вейл со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Голами за канониров отличились Эберечи Эзе и Леандро Троссард. Для Эзе это первый мяч в футболке Арсенала.

За выход в четвертьфинал турнира подопечные Микеля Артеты поборются с Брайтоном.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября

Порт Вейл – Арсенал – 0:2

Голы: Эзе, 8, Троссард, 86

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал), асcист Вильям Салиба.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал), асcист Майлз Луис-Скелли.
Порт Вейл Эберечи Эзе Арсенал Лондон видео голов и обзор Леандро Троссард Кубок английской лиги по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
