Кубок английской лиги25 сентября 2025, 05:04 |
Порт Вейл – Арсенал – 0:2. Как забил Эберечи Эзе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26
25 сентября 2025, 05:04 |
24 сентября лондонский Арсенал переиграл Порт Вейл со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.
Голами за канониров отличились Эберечи Эзе и Леандро Троссард. Для Эзе это первый мяч в футболке Арсенала.
За выход в четвертьфинал турнира подопечные Микеля Артеты поборются с Брайтоном.
Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября
Порт Вейл – Арсенал – 0:2
Голы: Эзе, 8, Троссард, 86
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал), асcист Вильям Салиба.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал), асcист Майлз Луис-Скелли.
