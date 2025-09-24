24 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги между собой сыграют Порт Вейл и Арсенал. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Порт Вейл

Хоть Порт Вейл и основан почти 150 лет назад, за это время не было значимых достижений. Известно, что большим процентом акций клуба владеет известный музыкант Робби Уильямс. «Храбрецы» сейчас выступают в третьем по силе дивизионе, где занимают только 19-ю строчку.

Сезон начался для команды с катастрофической серии, из семи матчей без побед в чемпионате, за этот период удалось набрать всего два очка. Потом две победы немного исправили положение, но отрыв от опасной зоны составляет всего один балл. В последнем туре удалось обыграть дома Мансфилд – 2:1, хозяева забили решающий мяч на 90+5 минуте с пенальти, а ведь они играли в большинстве с 14-й минуты.

Арсенал

«Канониры» снова начали сезон полными решимости и амбиций, пока команда вторая в АПЛ, отставание от лидера уже составляет 5 очков. В последнем туре Арсенал дома сумел спастись от поражения против Манчестер Сити только в компенсированное время – 1:1.

Лондонцы умеют показывать футбол топ-уровня, их проблема в том, что на весь сезон команду не хватает. В Лиге чемпионов Арсенал начал с выездной победы над Атлетиком со счетом 2:0.

Борьба на все фронты это хорошо, но от клуба ждут трофеев, в первую очередь важно бороться за титул в АПЛ, но Ливерпуль уже имеет небольшой отрыв. Выигрыш Лиги чемпионов тоже будет историческим событием, ведь этот трофей команда никогда не брала.

Личные встречи

Ранее команды пересекались 22 раза, в 18 случаях в рамках Чемпионшип, большинство этих матчей прошло в прошлом и даже позапрошлом веке.

Прогноз

Очередная битва неравных соперников, где можно ожидать ротации состава от представителя элиты. Артету точно не сильно волнует Кубок английской лиги, когда клуб хочет бороться за чемпионство и выиграть Лигу чемпионов. Затея выглядит рискованно, но я поставлю на обмен голами за коэффициент 2,5, с дублерами Арсенала хозяева еще смогут тягаться.