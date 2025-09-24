Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порт Вейл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Порт Вэйл
24.09.2025 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
24 сентября 2025, 12:38 | Обновлено 24 сентября 2025, 12:39
54
0

Порт Вейл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Поединок состоится 24 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

24 сентября 2025, 12:38 | Обновлено 24 сентября 2025, 12:39
54
0
Порт Вейл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

24 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги между собой сыграют Порт Вейл и Арсенал. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Порт Вейл

Хоть Порт Вейл и основан почти 150 лет назад, за это время не было значимых достижений. Известно, что большим процентом акций клуба владеет известный музыкант Робби Уильямс. «Храбрецы» сейчас выступают в третьем по силе дивизионе, где занимают только 19-ю строчку.

Сезон начался для команды с катастрофической серии, из семи матчей без побед в чемпионате, за этот период удалось набрать всего два очка. Потом две победы немного исправили положение, но отрыв от опасной зоны составляет всего один балл. В последнем туре удалось обыграть дома Мансфилд – 2:1, хозяева забили решающий мяч на 90+5 минуте с пенальти, а ведь они играли в большинстве с 14-й минуты.

Арсенал

«Канониры» снова начали сезон полными решимости и амбиций, пока команда вторая в АПЛ, отставание от лидера уже составляет 5 очков. В последнем туре Арсенал дома сумел спастись от поражения против Манчестер Сити только в компенсированное время – 1:1.

Лондонцы умеют показывать футбол топ-уровня, их проблема в том, что на весь сезон команду не хватает. В Лиге чемпионов Арсенал начал с выездной победы над Атлетиком со счетом 2:0.

Борьба на все фронты это хорошо, но от клуба ждут трофеев, в первую очередь важно бороться за титул в АПЛ, но Ливерпуль уже имеет небольшой отрыв. Выигрыш Лиги чемпионов тоже будет историческим событием, ведь этот трофей команда никогда не брала.

Личные встречи

Ранее команды пересекались 22 раза, в 18 случаях в рамках Чемпионшип, большинство этих матчей прошло в прошлом и даже позапрошлом веке.

Прогноз

Очередная битва неравных соперников, где можно ожидать ротации состава от представителя элиты. Артету точно не сильно волнует Кубок английской лиги, когда клуб хочет бороться за чемпионство и выиграть Лигу чемпионов. Затея выглядит рискованно, но я поставлю на обмен голами за коэффициент 2,5, с дублерами Арсенала хозяева еще смогут тягаться.

Прогноз Sport.ua
Порт Вэйл
24 сентября 2025 -
22:00
Арсенал
Обе забьют 2.50 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тоттенхэм – Донкастер. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на красную карточку Экитике за празднование гола
Хетафе – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Порт Вейл Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
Футбол | 23 сентября 2025, 15:38 4
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко

Александр был дозаявлен на Лигу Европы

32, 48, 64? FIFA планирует увеличить количество участников чемпионата мира
Футбол | 24 сентября 2025, 10:49 24
32, 48, 64? FIFA планирует увеличить количество участников чемпионата мира
32, 48, 64? FIFA планирует увеличить количество участников чемпионата мира

23 сентября Джанни Инфантино провел встречу с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом

Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23.09.2025, 20:49
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Футбол | 23.09.2025, 14:32
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется
Футбол | 24.09.2025, 12:44
Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется
Задача – Первая лига? Если так, то Рух с ней справляется
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 14
Футбол
ЧМ по волейболу. Португалия разгромно проиграла фаворитам в матче плей-офф
ЧМ по волейболу. Португалия разгромно проиграла фаворитам в матче плей-офф
22.09.2025, 12:27
Волейбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 80
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем