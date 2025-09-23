В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами «Порт Вейл» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Вейл Парк», который находится в Берслеме.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.

Порт Вейл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция