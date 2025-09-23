Англия23 сентября 2025, 18:13 |
Порт Вейл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите самые интересные моменты матча 1/16 финала Кубка английской лиги
В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами «Порт Вейл» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Вейл Парк», который находится в Берслеме.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.
