Голы Фодена и Савиньо принесли Ман Сити путевку в 1/8 финала Кубка лиги
Хаддерсфилд не сумел поразить ворота английского клуба-гранда
Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.
Манчестер Сити не выезде переиграл Хаддерсфилд, команду третьего дивизиона, со счетом 2:0.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Команда Ман Сити Пепа Гвардиолы получила перевес в первом тайме. Фил Фоден забил для горожан на 18-й минуте поединка.
Во втором тайме Савиньо удвоил перевес (2:0). Ман Сити довольно легко вышел в 1/8 финала.
Кубок английской лиги 2025/26
1/16 финала, 24 сентября 2025
Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Фил Фоден, 18, Савиньо, 74
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время
Келлерман считает, что Александру стоит сразиться с Мозесом Итаумой