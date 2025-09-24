Голы Фодена и Савиньо принесли Ман Сити путевку в 1/8 финала Кубка лиги

Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Манчестер Сити не выезде переиграл Хаддерсфилд, команду третьего дивизиона, со счетом 2:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команда Ман Сити Пепа Гвардиолы получила перевес в первом тайме. Фил Фоден забил для горожан на 18-й минуте поединка.

Во втором тайме Савиньо удвоил перевес (2:0). Ман Сити довольно легко вышел в 1/8 финала.

Читайте также: Гол Фодена дал преимущество Ман Сити в первом тайме матча Кубка лиги

Кубок английской лиги 2025/26

1/16 финала, 24 сентября 2025

Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Фил Фоден, 18, Савиньо, 74

Фотогалерея