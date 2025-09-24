Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голы Фодена и Савиньо принесли Ман Сити путевку в 1/8 финала Кубка лиги
Кубок Английской лиги
Хаддерсфилд Таун
24.09.2025 21:45 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
Англия
24 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 24 сентября 2025, 23:46
Хаддерсфилд не сумел поразить ворота английского клуба-гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Савиньо

Вечером 24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Манчестер Сити не выезде переиграл Хаддерсфилд, команду третьего дивизиона, со счетом 2:0.

Команда Ман Сити Пепа Гвардиолы получила перевес в первом тайме. Фил Фоден забил для горожан на 18-й минуте поединка.

Во втором тайме Савиньо удвоил перевес (2:0). Ман Сити довольно легко вышел в 1/8 финала.

Кубок английской лиги 2025/26

1/16 финала, 24 сентября 2025

Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Фил Фоден, 18, Савиньо, 74

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
