Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаддерсфилд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Хаддерсфилд Таун
24.09.2025 21:45 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
24 сентября 2025, 14:14 |
163
0

Хаддерсфилд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Поединок 1/16 финала состоится 24 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

24 сентября 2025, 14:14 |
163
0
Хаддерсфилд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

24 сентября свою встречу в рамках Кубка английской лиги проведут Хаддерсфилд – Манчестер Сити. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хаддерсфилд

О Хаддерсфилде постепенно начинают забывать любители футбола, шесть лет назад клуб играл в АПЛ, а сейчас скатился до третьего дивизиона. Команда оптимистично начала сезон, одержав 4 победы в пяти встречах своего чемпионата, но потом наступил спад, всего один выигранный матч из четырех.

В последнем туре Хаддерсфилд не сумел обыграть на своем поле Бертон, хоть и владел преимуществом – 0:0. Клуб идет пятым в чемпионате, так что шансы на повышение в классе однозначно есть. В Кубке лиги уже удалось пройти двоих сильных соперников, сначала одолели Лестер из Чемпионшип в серии пенальти, после 2:2 в игровое время. Свой последний матч в турнире «терьеры» выиграли дома у представителя АПЛ Сандерленда, тоже в серии пенальти, после 1:1 в игровое время.

Манчестер Сити

«Горожане» выдали не лучший старт в АПЛ, две победы, столько же поражений и одна ничья, с таким результатом клуб идет девятым в турнирной таблице. Отставание от второй строчки незначительное, всего три балла, а вот до лидера целых 8 очков.

В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы начали с домашней победы над Наполи – 2:0, где удалось воспользоваться численным преимуществом, после удаления в составе соперника.

Манчестер в последнем туре играл на выезде против Арсенала, победа была близко, но соперник сравнял счет уже в компенсированное время – 1:1. Хоть Кубок лиги и не самый важный турнир, «горожане» его выигрывали восемь раз.

Личные встречи

В очных встречах преимущество на стороне «горожан», последний матч команд состоялся в прошлом году, тогда в Кубке Англии Манчестер одержал разгромную домашнюю победу со счетом 5:0.

Прогноз

Особой интриги от этого матча не ждут, представитель третьего дивизиона принимает на своем поле сильного гранда.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Хаддерсфилда – 12,24, ничья – 7,74, победа Манчестера – 1,14. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В этом турнире часто бывают сенсации, так как представители элиты применяют ротацию состава. Я не думаю, что у «горожан» здесь возникнут проблемы, поэтому поставлю на их успех с форой -1,5 гола за 1,52.

Прогноз Sport.ua
Хаддерсфилд Таун
24 сентября 2025 -
21:45
Манчестер Сити
Фора Манчестер Сити (-1.5) 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Атлетико – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Динамо Загреб – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Хетафе – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хаддерсфилд Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2025, 14:40 0
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги

9 ставок на мид-уик, если брать экспрессом – коэффициент 284

Стала известна оценка Миколенко за матч с Вулмерхэмптоном
Футбол | 24 сентября 2025, 12:47 0
Стала известна оценка Миколенко за матч с Вулмерхэмптоном
Стала известна оценка Миколенко за матч с Вулмерхэмптоном

Украинский защитник вышел на поле на 78-й минуте

Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24.09.2025, 10:10
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Футбол | 23.09.2025, 14:32
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 32
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 6
Футбол
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем