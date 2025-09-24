Хаддерсфилд Таун

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

24 сентября свою встречу в рамках Кубка английской лиги проведут Хаддерсфилд – Манчестер Сити. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хаддерсфилд

О Хаддерсфилде постепенно начинают забывать любители футбола, шесть лет назад клуб играл в АПЛ, а сейчас скатился до третьего дивизиона. Команда оптимистично начала сезон, одержав 4 победы в пяти встречах своего чемпионата, но потом наступил спад, всего один выигранный матч из четырех.

В последнем туре Хаддерсфилд не сумел обыграть на своем поле Бертон, хоть и владел преимуществом – 0:0. Клуб идет пятым в чемпионате, так что шансы на повышение в классе однозначно есть. В Кубке лиги уже удалось пройти двоих сильных соперников, сначала одолели Лестер из Чемпионшип в серии пенальти, после 2:2 в игровое время. Свой последний матч в турнире «терьеры» выиграли дома у представителя АПЛ Сандерленда, тоже в серии пенальти, после 1:1 в игровое время.

Манчестер Сити

«Горожане» выдали не лучший старт в АПЛ, две победы, столько же поражений и одна ничья, с таким результатом клуб идет девятым в турнирной таблице. Отставание от второй строчки незначительное, всего три балла, а вот до лидера целых 8 очков.

В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы начали с домашней победы над Наполи – 2:0, где удалось воспользоваться численным преимуществом, после удаления в составе соперника.

Манчестер в последнем туре играл на выезде против Арсенала, победа была близко, но соперник сравнял счет уже в компенсированное время – 1:1. Хоть Кубок лиги и не самый важный турнир, «горожане» его выигрывали восемь раз.

Личные встречи

В очных встречах преимущество на стороне «горожан», последний матч команд состоялся в прошлом году, тогда в Кубке Англии Манчестер одержал разгромную домашнюю победу со счетом 5:0.

Прогноз

Особой интриги от этого матча не ждут, представитель третьего дивизиона принимает на своем поле сильного гранда.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Хаддерсфилда – 12,24, ничья – 7,74, победа Манчестера – 1,14. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В этом турнире часто бывают сенсации, так как представители элиты применяют ротацию состава. Я не думаю, что у «горожан» здесь возникнут проблемы, поэтому поставлю на их успех с форой -1,5 гола за 1,52.