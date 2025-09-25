ГВАРДИОЛА: «Вы ожидаете счет 10:0, но футбол так не работает»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над клубом «Хаддерсфилд» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги:

«Возможно, было тяжело, потому что вы ожидаете 10:0, но футбол так не работает. Думаю, мы провели очень хороший матч, а в защите значительно прибавили. Если сравнить с последней игрой против «Арсенала», то с мячом мы тоже хорошо выглядели, они позволили нам строить атаки, и это было качественно. Мы, возможно, могли сделать больше последних передач или задействовать больше подач в первом тайме, но за 89 минут мы позволили сопернику создать лишь один момент.

Я знаю из собственного опыта за все сезоны, что в Кубке Англии, Кубке лиги, в выездных матчах Чемпионшипа, Первой или Второй лиги всегда сложно. И мы всегда вели себя очень хорошо. Я рад за Джона Стоунза и Натана Аке, которые сыграли очень качественно, и за всех остальных ребят. И новички, и опытные игроки выступили так, как мы стремимся определять себя как команду.

Фил Фоден, играя под нападающим, представляет настоящую угрозу. Мы бы хотели забить второй гол и сделать замены раньше для Нико О’Райли и Фила, потому что они провели тяжелый матч против «Арсенала» три дня назад. Но они молоды. У них есть хорошие витамины в течение дня, хорошая еда, хороший белок. Теперь вернемся в Манчестер, чтобы готовиться к «Бернли».

Мы уже видели Фила в нескольких играх, когда команда играла лучше. Когда каждый игрок реализует свой потенциал (но это не только сегодня) – в матчах против «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» он играл хорошо. У штрафной площади, я думаю, он идеально играет в «карманах». Он играет чуть свободнее, и у штрафной он дает что-то уникальное.

Я не из тех, кто любит играть три матча одним составом, но хотел немного последовательности в рисунке игры и рутине для игроков. Я предпочитаю ротацию, и сегодня это было идеально для многих игроков – Оскар сыграл хорошо, Савиньо сыграл хорошо, и все они были агрессивны, без мяча мы очень хорошо выигрывали единоборства, так что в этом плане я действительно доволен».