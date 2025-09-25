Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Вы ожидаете счет 10:0, но футбол так не работает»
Кубок Английской лиги
Хаддерсфилд Таун
24.09.2025 21:45 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 сентября 2025, 18:36 | Обновлено 25 сентября 2025, 19:14
335
0

ГВАРДИОЛА: «Вы ожидаете счет 10:0, но футбол так не работает»

Главный тренер «Ман Сити» прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом»

25 сентября 2025, 18:36 | Обновлено 25 сентября 2025, 19:14
335
0
ГВАРДИОЛА: «Вы ожидаете счет 10:0, но футбол так не работает»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над клубом «Хаддерсфилд» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги:

«Возможно, было тяжело, потому что вы ожидаете 10:0, но футбол так не работает. Думаю, мы провели очень хороший матч, а в защите значительно прибавили. Если сравнить с последней игрой против «Арсенала», то с мячом мы тоже хорошо выглядели, они позволили нам строить атаки, и это было качественно. Мы, возможно, могли сделать больше последних передач или задействовать больше подач в первом тайме, но за 89 минут мы позволили сопернику создать лишь один момент.

Я знаю из собственного опыта за все сезоны, что в Кубке Англии, Кубке лиги, в выездных матчах Чемпионшипа, Первой или Второй лиги всегда сложно. И мы всегда вели себя очень хорошо. Я рад за Джона Стоунза и Натана Аке, которые сыграли очень качественно, и за всех остальных ребят. И новички, и опытные игроки выступили так, как мы стремимся определять себя как команду.

Фил Фоден, играя под нападающим, представляет настоящую угрозу. Мы бы хотели забить второй гол и сделать замены раньше для Нико О’Райли и Фила, потому что они провели тяжелый матч против «Арсенала» три дня назад. Но они молоды. У них есть хорошие витамины в течение дня, хорошая еда, хороший белок. Теперь вернемся в Манчестер, чтобы готовиться к «Бернли».

Мы уже видели Фила в нескольких играх, когда команда играла лучше. Когда каждый игрок реализует свой потенциал (но это не только сегодня) – в матчах против «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» он играл хорошо. У штрафной площади, я думаю, он идеально играет в «карманах». Он играет чуть свободнее, и у штрафной он дает что-то уникальное.

Я не из тех, кто любит играть три матча одним составом, но хотел немного последовательности в рисунке игры и рутине для игроков. Я предпочитаю ротацию, и сегодня это было идеально для многих игроков – Оскар сыграл хорошо, Савиньо сыграл хорошо, и все они были агрессивны, без мяча мы очень хорошо выигрывали единоборства, так что в этом плане я действительно доволен».

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Дивайн Мукаса.
По теме:
ГАСПЕРИНИ: «Довбик физически прибавляет. Надо улучшаться в завершении атак»
АРТЕТА: «Даже сделав 9 изменений в составе, Арсенал играл очень хорошо»
В Металлисте прокомментировали первую победу в новом сезоне
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Хаддерсфилд Кубок английской лиги по футболу Фил Фоден Савио Морейра пресс-конференция Нико О'Райли
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Футбол | 24 сентября 2025, 21:30 34
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам

Грядущей зимой киевский клуб попытается избавиться от скандального румынского форварда

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 1
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего

Наставник Ромы провел пресс-конференцию после победы над Ниццей в матче Лиги Европы

Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
Футбол | 25.09.2025, 19:41
Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Футбол | 25.09.2025, 15:14
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Футбол | 25.09.2025, 01:58
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 17
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 90
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
23.09.2025, 22:03 2
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем