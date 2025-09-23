Хаддерсфилд Таун

В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на стадионе «Стадион Джона Смита», который находится в Хаддерсфилде.

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports +.

