Хаддерсфилд Таун

24.09.2025 21:45 - : -
Англия23 сентября 2025, 18:05 | Обновлено 23 сентября 2025, 18:07
21
0
Хаддерсфилд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите самые интересные моменты матча 1/16 финала Кубка английской лиги
23 сентября 2025, 18:05 | Обновлено 23 сентября 2025, 18:07
21
0
В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стадион Джона Смита», который находится в Хаддерсфилде.
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports +.
Хаддерсфилд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хаддерсфилд – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2025, 23:49 26
Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года
Футбол | 23 сентября 2025, 07:08 17
«Шахтер» потерял Алиссона
Футбол | 23.09.2025, 11:11
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Футбол | 23.09.2025, 18:55
Комментарии 0
Популярные новости
22.09.2025, 07:41 55
22.09.2025, 21:06
22.09.2025, 04:45
22.09.2025, 08:44 19
21.09.2025, 17:17
22.09.2025, 23:59 10
22.09.2025, 08:17 6
21.09.2025, 17:20