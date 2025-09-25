Хаддерсфилд Таун

Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2. Фоден и Савиньо. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги
Вечером 24 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.
Манчестер Сити не выезде одолел Хаддерсфилд (2:0), команду третьего дивизиона.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Фил Фоден забил для горожан на 18-й минуте. Во втором тайме Савиньо удвоил перевес (2:0).
Ман Сити под руководством Пепа Гвардиолы вышел в 1/8 финала.
Кубок английской лиги 2025/26
1/16 финала, 24 сентября 2025
Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Фил Фоден, 18, Савиньо, 74
Видео голов и обзор матча
События матча
