  4. Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2. Фоден и Савиньо. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Хаддерсфилд Таун
24.09.2025 21:45 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
Англия
25 сентября 2025, 01:23 | Обновлено 25 сентября 2025, 01:24
Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2. Фоден и Савиньо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги

Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2. Фоден и Савиньо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Манчестер Сити не выезде одолел Хаддерсфилд (2:0), команду третьего дивизиона.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Фил Фоден забил для горожан на 18-й минуте. Во втором тайме Савиньо удвоил перевес (2:0).

Ман Сити под руководством Пепа Гвардиолы вышел в 1/8 финала.

Кубок английской лиги 2025/26

1/16 финала, 24 сентября 2025

Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Фил Фоден, 18, Савиньо, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Дивайн Мукаса.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
