Хаддерсфилд Таун

Вечером 24 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Манчестер Сити не выезде одолел Хаддерсфилд (2:0), команду третьего дивизиона.

Фил Фоден забил для горожан на 18-й минуте. Во втором тайме Савиньо удвоил перевес (2:0).

Ман Сити под руководством Пепа Гвардиолы вышел в 1/8 финала.

Кубок английской лиги 2025/26

1/16 финала, 24 сентября 2025

Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Фил Фоден, 18, Савиньо, 74

Видео голов и обзор матча