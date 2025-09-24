Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Лига Европы
Ницца
24.09.2025 22:00 – FT 1 : 2
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 сентября 2025, 23:56 | Обновлено 25 сентября 2025, 00:10
228
1

Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу

Римляне стартовала с победы в Лиге Европы

24 сентября 2025, 23:56 | Обновлено 25 сентября 2025, 00:10
228
1
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
ФК Рома

В среду, 24 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «Ниццей» и «Ромой». Встречу принимал стадион «Альянц Ривьера» в Ницце.

Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.

Лига Европы. Основной раунд. 1-й тур.

«Ницца» – «Рома» – 1:2

Голы: Моффи, 77 – Н’Дика, 52, Манчини, 55

Предупреждения: Коне, 27, Эль Айнауи, 41, Н’Дика, 41, Цимикас, 79, Эрмосо, 88

«Ницца»: Диуф – Данте, Ба, А. Менди – Бар (Абди, 80), Будауи (Клосс, 62), Ванхутте, Луше – Бога (Шо, 80), Сансон (Диоп, 62) – Кевин (Моффи, 62).

«Рома»: Свилар – Н’Дика, Манчини, Челик – Цимикас, Эль Айнауи, Коне (Кристанте, 69), Ренш (Эрмосо, 83) – Суле (Пизилли, 69), Эль-Шаарави (Пеллегрини, 46) – Довбик (Фергюсон, 69).

Арбитр: Гильермо Куадра (Мадрид, Испания).

Стадион «Альянц Ривьера» (Ницца).

Во втором туре Лиги Европы «Ницца» сыграет с «Фенербахче» на выезде, а «Рома» примет дома «Лилль».

НИЦЦА – РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Ницца – Рома – 0:2. Гасперини наконец доверился Довбику. Видеообзор матча
Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом
Ницца Лига Европы Ницца - Рома отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24 сентября 2025, 10:10 59
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас

Валерий Василенко считает, что если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать  

Голы Фодена и Савиньо принесли Ман Сити путевку в 1/8 финала Кубка лиги
Футбол | 24 сентября 2025, 23:43 0
Голы Фодена и Савиньо принесли Ман Сити путевку в 1/8 финала Кубка лиги
Голы Фодена и Савиньо принесли Ман Сити путевку в 1/8 финала Кубка лиги

Хаддерсфилд не сумел поразить ворота английского клуба-гранда

Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Футбол | 24.09.2025, 21:30
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
Бокс | 24.09.2025, 00:21
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Футбол | 24.09.2025, 16:18
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
12 касаний мяча у Довбика за 70 минут при среднем количестве касаний в команде 50-60. Фергюсон в принципе такой же, 15 раз коснулся мяча в матче с Лацио. У Ромы огонь форварды.
Ответить
0
Популярные новости
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 201
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
23.09.2025, 15:40 33
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
ВИДЕО. Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
ВИДЕО. Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
24.09.2025, 00:06 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем