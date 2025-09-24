Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу

В среду, 24 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «Ниццей» и «Ромой». Встречу принимал стадион «Альянц Ривьера» в Ницце.

Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.

Лига Европы. Основной раунд. 1-й тур.

«Ницца» – «Рома» – 1:2

Голы: Моффи, 77 – Н’Дика, 52, Манчини, 55

Предупреждения: Коне, 27, Эль Айнауи, 41, Н’Дика, 41, Цимикас, 79, Эрмосо, 88

«Ницца»: Диуф – Данте, Ба, А. Менди – Бар (Абди, 80), Будауи (Клосс, 62), Ванхутте, Луше – Бога (Шо, 80), Сансон (Диоп, 62) – Кевин (Моффи, 62).

«Рома»: Свилар – Н’Дика, Манчини, Челик – Цимикас, Эль Айнауи, Коне (Кристанте, 69), Ренш (Эрмосо, 83) – Суле (Пизилли, 69), Эль-Шаарави (Пеллегрини, 46) – Довбик (Фергюсон, 69).

Арбитр: Гильермо Куадра (Мадрид, Испания).

Стадион «Альянц Ривьера» (Ницца).

Во втором туре Лиги Европы «Ницца» сыграет с «Фенербахче» на выезде, а «Рома» примет дома «Лилль».

НИЦЦА – РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА