В среду, 24 сентября, состоится матч основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Ницца» и «Рома». Игра пройдет в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Ницца» с трудом начала сезон Лиги 1 2025/26, набрав всего шесть очков в первых пяти турах и расположившись на 12-й строчке таблицы. Команда Франка Хайса в прошлом туре потерпела разгромное поражение от «Бреста» со счётом 1:4, что стало уже третьим поражением в чемпионате. «Рома», напротив, подходит к этому матчу на подъёме. «Джаллоросси» выиграли три из четырёх стартовых поединков Серии А и занимают четвёртое место в турнирной таблице, а их последняя победа была в дерби над «Лацио» со счётом 1:0. Артем Довбик пока практически не получает игровой практики, проведя на поле лишь 60 минут в четырёх матчах чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ницца» – «Рома», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.