24 сентября на Альянц Ривьера пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Ницца встретится с Ромой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ницца

Команда периодически добивалась неплохих результатов и ранее. Но сейчас у нее амбициозные и достаточно богатые владельцы, которые требовали от футболистов успехов. Но только Франк Эс, бывший наставник Ланса, показал желанные результаты: в упорной борьбе занял четвертое место в прошлом розыгрыше Лиги 1 - и какая разница, что у Лилля были те же 60 очков, но хуже дополнительные показатели.

Этот итог прошлого сезона позволил начать нынешний в квалификации Лиги чемпионов. Там, впрочем, не задержались, проиграв по 0:2 Бенфике в обоих поединках. Да и в национальном первенстве при победах над Осером и Нантом (оба раза дома) проиграли и Тулузе (тоже на своем поле), и Гавру с Брестом. Причем в крайнем поединке закончили 1:4!

Рома

Клуб может только гадать, что получилось бы, если в Раньери сразу был тренером в прошлом сезоне, а не пришел вытаскивать футболистов из ямы, после того, как прошлой осенью в столице уволили за неудачи его предшественников, Де Росси и Юрича? Ведь даже в таких условиях Клаудио поднял подопечных на пятое место - финишировал в одном очке позади Ювентуса... И, как и обещал, вернулся на пенсию.

Весной в Риме определились со следующим наставником - переманили из Бергамо Гасперини. Тот перестраивает игру команды, и, среди прочего, не видит места в основе для Довбика. Но, главное, показывает неплохой результат, пусть и при неожиданно прагматичной игре. Трижды, в том числе и в дерби с Лацио на выходных, побеждали 1:0. Впрочем, не стоит забывать, что осенний отрезок начинался с минимального поражения далеко не гранду - Торино.

Статистика личных встреч

За все время было проведено только один товарищеский поединок, в 2022-м году. Там закончили ничьей 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Они опытны и лучше начали сезон - ставим на итальянцев с форой 0 (коэффициент - 1,71).