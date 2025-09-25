ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини провел пресс-конференцию после матча первого тура Лиги Европы против Ниццы (2:1), в частности высказавшись и о украинском форварде Артеме Довбике:

«Мы уже сыграли много матчей и у нас есть такая особенность, что в наши ворота трудно забить гол, за исключением того эпизода, когда несколько игроков соперника продемонстрировали высокий уровень игры. У нас есть некоторые проблемы в конце матча, особенно со стороны тех, кто выходит на замену: настрой у них всегда правильный, но сегодня вечером мы очень страдали.

Артем Довбик? Вся атакующая линия должна расти, не стоит указывать пальцем на центрального нападающего. Довбик растет в физическом плане, мы все должны улучшаться, чтобы нападающие были более опасными, создавая для них лучшие условия.

Пенальти Ниццы? Я не пересматривал эпизод с пенальти, но хорошо его помню. Атака уже завершилась, это была явная наивность. Жаль за Пизилли, но это высокий уровень, и нужно быстро набираться опыта – времени мало. Ошибки случаются, это молодые ребята, но им нужно учиться быстро.

На мой взгляд, это был хороший матч, никогда не легко приехать в Европу и играть с такой уверенностью и индивидуальностью. Мы знаем, что даже в первом тайме, часто доходя до границы штрафной, мы были малоопасны, но матчи длятся по 95 минут. Когда ты играешь и доминируешь в матче таким образом, то так и может быть, у нас были моменты в первом тайме. Мы должны повысить скорость маневров и технику. Пеллегрини обладает отличными качествами, он хорошо исполнил угловой. Он хорошо вошел в игру с технической точки зрения, но я заметил, что он был немного уставшим. Возможно, на него повлиял воскресный матч, потому что я видел, что он был менее блестящим и менее энергичным.

Гол со стандарта? Они ценны так же, как и другие голы, это ресурс. Все команды высокого уровня забивают со стандартов, потом второй гол пришел после прекрасного подключения Манчини на подачу Цимикаса. Матч был под контролем, потом пенальти дал веру Ницце, но мы контролировали ход поединка».

