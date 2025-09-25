Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Лига Европы
Ницца
24.09.2025 22:00 – FT 1 : 2
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 сентября 2025, 06:23 |
2708
0

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего

Наставник Ромы провел пресс-конференцию после победы над Ниццей в матче Лиги Европы

25 сентября 2025, 06:23 |
2708
0
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини провел пресс-конференцию после матча первого тура Лиги Европы против Ниццы (2:1), в частности высказавшись и о украинском форварде Артеме Довбике:

«Мы уже сыграли много матчей и у нас есть такая особенность, что в наши ворота трудно забить гол, за исключением того эпизода, когда несколько игроков соперника продемонстрировали высокий уровень игры. У нас есть некоторые проблемы в конце матча, особенно со стороны тех, кто выходит на замену: настрой у них всегда правильный, но сегодня вечером мы очень страдали.

Артем Довбик? Вся атакующая линия должна расти, не стоит указывать пальцем на центрального нападающего. Довбик растет в физическом плане, мы все должны улучшаться, чтобы нападающие были более опасными, создавая для них лучшие условия.

Пенальти Ниццы? Я не пересматривал эпизод с пенальти, но хорошо его помню. Атака уже завершилась, это была явная наивность. Жаль за Пизилли, но это высокий уровень, и нужно быстро набираться опыта – времени мало. Ошибки случаются, это молодые ребята, но им нужно учиться быстро.

На мой взгляд, это был хороший матч, никогда не легко приехать в Европу и играть с такой уверенностью и индивидуальностью. Мы знаем, что даже в первом тайме, часто доходя до границы штрафной, мы были малоопасны, но матчи длятся по 95 минут. Когда ты играешь и доминируешь в матче таким образом, то так и может быть, у нас были моменты в первом тайме. Мы должны повысить скорость маневров и технику. Пеллегрини обладает отличными качествами, он хорошо исполнил угловой. Он хорошо вошел в игру с технической точки зрения, но я заметил, что он был немного уставшим. Возможно, на него повлиял воскресный матч, потому что я видел, что он был менее блестящим и менее энергичным.

Гол со стандарта? Они ценны так же, как и другие голы, это ресурс. Все команды высокого уровня забивают со стандартов, потом второй гол пришел после прекрасного подключения Манчини на подачу Цимикаса. Матч был под контролем, потом пенальти дал веру Ницце, но мы контролировали ход поединка».

Видеообзор матча Ницца – Рома (1:2)

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Терем Моффи (Ницца).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома), асcист Константинос Цимикас.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Н'Дика (Рома), асcист Лоренцо Пеллегрини.
По теме:
ВИДЕО. Фрайбург и Базель выдали матч Лиги Европы на три гола
Стала известна оценка Довбика за выигранный матч Ромы в Лиге Европы
ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду
Джан Пьеро Гасперини пресс-конференция Артем Довбик Рома Рим Ницца Ницца - Рома Лига Европы
Даниил Агарков Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Футбол | 24 сентября 2025, 20:35 15
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»

Тренер остается в сборной Украины минимум до конца отбора ЧМ-2026

Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Футбол | 24 сентября 2025, 19:45 9
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики

Анатолий зарабатывает в команде больше других

Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Футбол | 24.09.2025, 21:30
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Футбол | 25.09.2025, 07:38
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом
Футбол | 24.09.2025, 23:57
Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом
Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
24.09.2025, 03:05
Бокс
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 14
Футбол
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 18
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
23.09.2025, 15:40 33
Теннис
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем