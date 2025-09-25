Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стала известна оценка Довбика за выигранный матч Ромы в Лиге Европы
Лига Европы
Стала известна оценка Довбика за выигранный матч Ромы в Лиге Европы

24 сентября римляне одолели Ниццу 2:1, Артем отыграл 69 минут

Стала известна оценка Довбика за выигранный матч Ромы в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик узнал свою оценку от статистического портала WhoScored за матч первого тура Лиги Европы 2025/26 против французской команды Ницца (2:1).

Довбик отыграл 69 минут (замена на Эвана Фергюсона) без голевых действий и получил 6.9 балла.

Артем 19 раз коснулся мяча, отдал 9 точных передач из 11 (82%), выиграл два единоборства из шести, пять раз потерял владение, один раз попал в офсайд, один раз успешно использовал дриблинг и заработал 0.18 xG.

Лучшим игроком поединка Ницца – Рома стал левый защитник волков Эван Ндика – 7.9.

Оценки WhoScored за матч Ницца – Рома (1:2)

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ВИДЕО. Фрайбург и Базель выдали матч Лиги Европы на три гола
ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду
Артем Довбик оценки WhoScored Рома Рим Ницца Ницца - Рома Лига Европы Эван Ндика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
