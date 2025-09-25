В среду, 24 сентября, стартовал групповой этап Лиги Европы сезона 2025/26.

В первом туре «Ницца» на своем поле на стадионе «Альянц Ривьера» приняла итальянскую «Рому».

Победу в поединке благодаря голам Ндика и Манчини одержала «Рома» со счетом 2:1.

В стартовом составе «волков» вышел украинский нападающий Артем Довбик – это первый матч Артема в стартовом составе при Гасперини. Украинец провел на поле 69 минут.

Лига Европы. Основной этап, 1-й тур.

Ницца – Рома – 1:2

Голы: Моффи, 77 (пен) – Ндика, 52, Манчини, 55.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Ндика, 52 мин

ГОЛ! 0:2. Манчини, 55 мин

ГОЛ! 1:2. Моффи, 77 мин (пен)