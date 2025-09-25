Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы
Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день прошло 9 поединков, еще 9 встреч запланированы на 25 сентября
Украинский форвард Артем Довбик сыграл со старта 69 минут за Рому, и его команда одержала выездную победу над клубом Ницца (2:1).
Украинец Александр Зинченко провел весь матч за Ноттингем Форест против Бетиса, английская команда пропустила в конце игры и упустила победу (2:2).
По итогам первого дня по 3 очка набрали Динамо Загреб, Мидтьюлланд, Рома, Лудогорец, Фрайбург, Брага.
Оставшиеся матчи 1-го тура пройдут 25 сентября
Лига Европы УЕФА 2025/26
1-й тур. 24 сентября
24.09. 19:45 Мидтьюлланд (Дания) – Штурм Грац (Австрия) – 2:0
Голы: Кристенсен, 7 (автогол), Диао, 89
24.09. 19:45 ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:0
24.09. 22:00 Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 2:2
Голы: Бакамбу, 15, Антони, 85 – Игор Жезус, 18, 23
24.09. 22:00 Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0
Гол: Франсиско Наварро, 79
24.09. 22:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция) – 3:1
Голы: Бельо, 21, 50, Бакрар, 90+5 – Шиманьски, 25
24.09. 22:00 Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария) – 1:2
Голы: Йонсен, 78 – Станич, 8 (пен), Биле, 23
24.09. 22:00 Ницца (Франция) – Рома (Италия) – 1:2
Голы: Моффи, 77 (пен) – Н'Дика, 52, Манчини, 55
24.09. 22:00 Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария) – 2:1
Голы: Остерхаге, 31, Эггештайн, 57 – Отеле, 84
24.09. 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия) – 1:1
Голы: Арнаутович, 65 – Ихеаначо, 55
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Загреб
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|3
|2
|Мидтьюлланд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|3
|3
|Рома
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|02.10.25 19:45 Рома - Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|3
|3
|Лудогорец
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|3
|5
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|02.10.25 19:45 Болонья - Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|3
|6
|Брага
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|02.10.25 19:45 Селтик - Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|3
|7
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|1
|8
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест
|1
|9
|Селтик
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|02.10.25 19:45 Селтик - Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|1
|10
|Црвена Звезда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|02.10.25 22:00 Порту - Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик
|1
|11
|Маккаби Тель-Авив
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|1
|11
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|02.10.25 22:00 Сельта - ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив
|1
|13
|Виктория Пльзень
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Ференцварош - Виктория Пльзень
|0
|13
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 19:45 Гоу Эхед Иглс - ФКСБ
|0
|13
|Ференцварош
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Ференцварош - Виктория Пльзень
|0
|13
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 19:45 Лилль - Бранн
|0
|13
|Глазго Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Генк
|0
|13
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 19:45 Лилль - Бранн
|0
|13
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 19:45 Гоу Эхед Иглс - ФКСБ
|0
|13
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Утрехт - Лион
|0
|13
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 РБ Зальцбург - Порту
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Астон Вилла - Болонья
|0
|13
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Утрехт - Лион
|0
|13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Штутгарт - Сельта
|0
|13
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Генк
|0
|13
|РБ Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 РБ Зальцбург - Порту
|0
|13
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Янг Бойз - Панатинаикос
|0
|13
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Янг Бойз - Панатинаикос
|0
|13
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Астон Вилла - Болонья
|0
|13
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|25.09.25 22:00 Штутгарт - Сельта
|0
|31
|Базель
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.10.25 22:00 Базель - Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель
|0
|32
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома
|0
|32
|Мальмё
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.10.25 19:45 Виктория Пльзень - Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец
|0
|34
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|02.10.25 22:00 Фейеноорд - Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд
|0
|35
|Фенербахче
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче
|0
|36
|Штурм Грац
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|02.10.25 22:00 Штурм Грац - Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац
|0
