Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко

Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошло 9 поединков, еще 9 встреч запланированы на 25 сентября

Украинский форвард Артем Довбик сыграл со старта 69 минут за Рому, и его команда одержала выездную победу над клубом Ницца (2:1).

Украинец Александр Зинченко провел весь матч за Ноттингем Форест против Бетиса, английская команда пропустила в конце игры и упустила победу (2:2).

По итогам первого дня по 3 очка набрали Динамо Загреб, Мидтьюлланд, Рома, Лудогорец, Фрайбург, Брага.

Оставшиеся матчи 1-го тура пройдут 25 сентября

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 19:45 Мидтьюлланд (Дания) – Штурм Грац (Австрия) – 2:0

Голы: Кристенсен, 7 (автогол), Диао, 89

24.09. 19:45 ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:0

24.09. 22:00 Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 15, Антони, 85 – Игор Жезус, 18, 23

24.09. 22:00 Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0

Гол: Франсиско Наварро, 79

24.09. 22:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция) – 3:1

Голы: Бельо, 21, 50, Бакрар, 90+5 – Шиманьски, 25

24.09. 22:00 Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария) – 1:2

Голы: Йонсен, 78 – Станич, 8 (пен), Биле, 23

24.09. 22:00 Ницца (Франция) – Рома (Италия) – 1:2

Голы: Моффи, 77 (пен) – Н'Дика, 52, Манчини, 55

24.09. 22:00 Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария) – 2:1

Голы: Остерхаге, 31, Эггештайн, 57 – Отеле, 84

24.09. 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия) – 1:1

Голы: Арнаутович, 65 – Ихеаначо, 55

Турнирная таблица

