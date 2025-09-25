Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Лига Европы
Мальмё
24.09.2025 22:00 – FT 1 : 2
Лудогорец
Лига Европы
25 сентября 2025, 00:12 | Обновлено 25 сентября 2025, 00:38
284
1

Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошло 9 поединков, еще 9 встреч запланированы на 25 сентября

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик сыграл со старта 69 минут за Рому, и его команда одержала выездную победу над клубом Ницца (2:1).

Украинец Александр Зинченко провел весь матч за Ноттингем Форест против Бетиса, английская команда пропустила в конце игры и упустила победу (2:2).

По итогам первого дня по 3 очка набрали Динамо Загреб, Мидтьюлланд, Рома, Лудогорец, Фрайбург, Брага.

Оставшиеся матчи 1-го тура пройдут 25 сентября

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 19:45 Мидтьюлланд (Дания) – Штурм Грац (Австрия) – 2:0

Голы: Кристенсен, 7 (автогол), Диао, 89

24.09. 19:45 ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:0

24.09. 22:00 Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 15, Антони, 85 – Игор Жезус, 18, 23

24.09. 22:00 Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0

Гол: Франсиско Наварро, 79

24.09. 22:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция) – 3:1

Голы: Бельо, 21, 50, Бакрар, 90+5 – Шиманьски, 25

24.09. 22:00 Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария) – 1:2

Голы: Йонсен, 78 – Станич, 8 (пен), Биле, 23

24.09. 22:00 Ницца (Франция) – Рома (Италия) – 1:2

Голы: Моффи, 77 (пен) – Н'Дика, 52, Манчини, 55

24.09. 22:00 Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария) – 2:1

Голы: Остерхаге, 31, Эггештайн, 57 – Отеле, 84

24.09. 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия) – 1:1

Голы: Арнаутович, 65 – Ихеаначо, 55

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Загреб 1 1 0 0 3 - 1 02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 3
2 Мидтьюлланд 1 1 0 0 2 - 0 02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 3
3 Рома 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Рома - Лилль24.09.25 Ницца 1:2 Рома 3
3 Лудогорец 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 3
5 Фрайбург 1 1 0 0 2 - 1 02.10.25 19:45 Болонья - Фрайбург24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 3
6 Брага 1 1 0 0 1 - 0 02.10.25 19:45 Селтик - Брага24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 3
7 Ноттингем Форест 1 0 1 0 2 - 2 02.10.25 22:00 Ноттингем Форест - Мидтьюлланд24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 1
8 Бетис 1 0 1 0 2 - 2 02.10.25 19:45 Лудогорец - Бетис24.09.25 Бетис 2:2 Ноттингем Форест 1
9 Селтик 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 19:45 Селтик - Брага24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1
10 Црвена Звезда 1 0 1 0 1 - 1 02.10.25 22:00 Порту - Црвена Звезда24.09.25 Црвена Звезда 1:1 Селтик 1
11 Маккаби Тель-Авив 1 0 1 0 0 - 0 02.10.25 22:00 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
11 ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 02.10.25 22:00 Сельта - ПАОК24.09.25 ПАОК 0:0 Маккаби Тель-Авив 1
13 Виктория Пльзень 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Ференцварош - Виктория Пльзень 0
13 Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 19:45 Гоу Эхед Иглс - ФКСБ 0
13 Ференцварош 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Ференцварош - Виктория Пльзень 0
13 Бранн 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 19:45 Лилль - Бранн 0
13 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Генк 0
13 Лилль 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 19:45 Лилль - Бранн 0
13 ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 19:45 Гоу Эхед Иглс - ФКСБ 0
13 Лион 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Утрехт - Лион 0
13 Порту 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 РБ Зальцбург - Порту 0
13 Болонья 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Астон Вилла - Болонья 0
13 Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Утрехт - Лион 0
13 Сельта 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Штутгарт - Сельта 0
13 Генк 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Глазго Рейнджерс - Генк 0
13 РБ Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 РБ Зальцбург - Порту 0
13 Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Янг Бойз - Панатинаикос 0
13 Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Янг Бойз - Панатинаикос 0
13 Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Астон Вилла - Болонья 0
13 Штутгарт 0 0 0 0 0 - 0 25.09.25 22:00 Штутгарт - Сельта 0
31 Базель 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 22:00 Базель - Штутгарт24.09.25 Фрайбург 2:1 Базель 0
32 Ницца 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца24.09.25 Ницца 1:2 Рома 0
32 Мальмё 1 0 0 1 1 - 2 02.10.25 19:45 Виктория Пльзень - Мальмё24.09.25 Мальмё 1:2 Лудогорец 0
34 Фейеноорд 1 0 0 1 0 - 1 02.10.25 22:00 Фейеноорд - Астон Вилла24.09.25 Брага 1:0 Фейеноорд 0
35 Фенербахче 1 0 0 1 1 - 3 02.10.25 19:45 Фенербахче - Ницца24.09.25 Динамо Загреб 3:1 Фенербахче 0
36 Штурм Грац 1 0 0 1 0 - 2 02.10.25 22:00 Штурм Грац - Глазго Рейнджерс24.09.25 Мидтьюлланд 2:0 Штурм Грац 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила Довбика. Она – топ
Бакамбу установил рекорд Бетиса, Игорь Жезус – Ноттингема
Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
