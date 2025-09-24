Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определен лучший игрок матча Бенфика – Риу Аве. Это украинец
Португалия
24 сентября 2025, 10:20 |
Определен лучший игрок матча Бенфика – Риу Аве. Это украинец

Судаков забил гол в ворота гостей, однако лиссабонский клуб не сумел удержать победу

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Во вторник, 23 сентября, состоялся перенесенный матч первого тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Риу Аве». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Лучшим игроком этого противостояния стал полузащитник «орлов» и сборной Украины Георгий Судаков, который второй раз подряд получил эту награду в лиссабонском клубе.

23-летний украинец вышел в стартовом составе, забил гол на 86-й минуте, после чего отправился на скамейку запасных. После перехода в Португалию украинец записал себе в актив два гола и одну результативную передачу за четыре матча во всех турнирах.

Стоит отметить, что в стартовом составе хозяев вышел еще один украинец, голкипер сборной Анатолий Трубин. За 90 минут, проведенных на поле, он совершил один сейв.

Статистика Судакова в матче Бенфика Риу Аве:

  • xG (ожидаемые голы) – 0.38
  • xA (ожидаемые ассисты) – 0.32
  • Удары в створ: 1
  • Заблокированные удары: 1
  • Точность передач: 87% (45 из 52)
  • Касаний мяча: 74
  • Навесы: 12 (5 точных)
  • Перехваты: 1
  • Единоборства: 4 (3 выигранных)
  • Верховые дуэли: 1 (0 выигранных)
  • Потери владения: 16
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Риу Аве Георгий Судаков Анатолий Трубин лучший игрок
Николай Титюк Источник: ФК Бенфика
