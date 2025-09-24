Определен лучший игрок матча Бенфика – Риу Аве. Это украинец
Судаков забил гол в ворота гостей, однако лиссабонский клуб не сумел удержать победу
Во вторник, 23 сентября, состоялся перенесенный матч первого тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Риу Аве». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.
Лучшим игроком этого противостояния стал полузащитник «орлов» и сборной Украины Георгий Судаков, который второй раз подряд получил эту награду в лиссабонском клубе.
23-летний украинец вышел в стартовом составе, забил гол на 86-й минуте, после чего отправился на скамейку запасных. После перехода в Португалию украинец записал себе в актив два гола и одну результативную передачу за четыре матча во всех турнирах.
Стоит отметить, что в стартовом составе хозяев вышел еще один украинец, голкипер сборной Анатолий Трубин. За 90 минут, проведенных на поле, он совершил один сейв.
Статистика Судакова в матче Бенфика – Риу Аве:
- xG (ожидаемые голы) – 0.38
- xA (ожидаемые ассисты) – 0.32
- Удары в створ: 1
- Заблокированные удары: 1
- Точность передач: 87% (45 из 52)
- Касаний мяча: 74
- Навесы: 12 (5 точных)
- Перехваты: 1
- Единоборства: 4 (3 выигранных)
- Верховые дуэли: 1 (0 выигранных)
- Потери владения: 16
🌟 Sudakov é o nosso 𝙈𝙖𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 de hoje!#SLBRAFC | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/gZjOQEZrz2— SL Benfica (@SLBenfica) September 23, 2025
