Определен лучший игрок матча Бенфика – Риу Аве. Это украинец

Во вторник, 23 сентября, состоялся перенесенный матч первого тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Риу Аве». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Лучшим игроком этого противостояния стал полузащитник «орлов» и сборной Украины Георгий Судаков, который второй раз подряд получил эту награду в лиссабонском клубе.

23-летний украинец вышел в стартовом составе, забил гол на 86-й минуте, после чего отправился на скамейку запасных. После перехода в Португалию украинец записал себе в актив два гола и одну результативную передачу за четыре матча во всех турнирах.

Стоит отметить, что в стартовом составе хозяев вышел еще один украинец, голкипер сборной Анатолий Трубин. За 90 минут, проведенных на поле, он совершил один сейв.

Статистика Судакова в матче Бенфика – Риу Аве:

xG (ожидаемые голы) – 0.38

xA (ожидаемые ассисты) – 0.32

Удары в створ: 1

Заблокированные удары: 1

Точность передач: 87% (45 из 52)

Касаний мяча: 74

Навесы: 12 (5 точных)

Перехваты: 1

Единоборства: 4 (3 выигранных)

Верховые дуэли: 1 (0 выигранных)

Потери владения: 16