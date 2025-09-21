Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Свентек оформила камбек в финале Сеула против Александровой и взяла титул
21 сентября 2025, 14:05 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:51
Ига в трех сетах дожала россиянку в решающем поединке, завоевав третий трофей в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завоевала трофей на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В финале полька в трех сетах с камбек переиграла вторую сеяную Екатерину Александрову (WTA 11), которая выступает в «нейтральном» статусе. Ига выиграла матч за 2 часа и 46 минут.

WTA 500 Сеул. Хард. Финал

Ига Свентек (Польша) [1] – Екатерина Александрова [2] – 1:6, 7:6 (7:3), 7:5

В 12-м гейме второй партии Ига была в двух поинтах от поражения, но все же сумела взять свою подачу с 15:30 и начала камбек.

Свентек провела восьмое очное противостояние против Александровой и в шестой раз одолела россиянку.

Ига завоевала шестой трофей на пятисотниках. Всего на счету польки теперь 25 титулов за карьеру. В 2025 году Свентек выиграла три трофея – Уимблдон, Цинциннати и Сеул.

Ига одержала 57-ю победу в этом сезоне. Она является лидером женского Тура по этому показателю.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Воссоединение суперпары. Топовые чешки взяли первый совместный титул с 2024
Ига Свентек – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 500 в Сеуле
Ига Свёнтек Екатерина Александрова WTA Сеул
Андрій Заліщук
Отож то, що дотисла кацапку, хоча мала би її виносити, але головне перемога!
Ответить
+2
