Свентек оформила камбек в финале Сеула против Александровой и взяла титул
Ига в трех сетах дожала россиянку в решающем поединке, завоевав третий трофей в сезоне
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завоевала трофей на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.
В финале полька в трех сетах с камбек переиграла вторую сеяную Екатерину Александрову (WTA 11), которая выступает в «нейтральном» статусе. Ига выиграла матч за 2 часа и 46 минут.
WTA 500 Сеул. Хард. Финал
Ига Свентек (Польша) [1] – Екатерина Александрова [2] – 1:6, 7:6 (7:3), 7:5
В 12-м гейме второй партии Ига была в двух поинтах от поражения, но все же сумела взять свою подачу с 15:30 и начала камбек.
Свентек провела восьмое очное противостояние против Александровой и в шестой раз одолела россиянку.
Ига завоевала шестой трофей на пятисотниках. Всего на счету польки теперь 25 титулов за карьеру. В 2025 году Свентек выиграла три трофея – Уимблдон, Цинциннати и Сеул.
Ига одержала 57-ю победу в этом сезоне. Она является лидером женского Тура по этому показателю.
