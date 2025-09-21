Свентек оформила камбек в финале Сеула против Александровой и взяла титул

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завоевала трофей на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В финале полька в трех сетах с камбек переиграла вторую сеяную Екатерину Александрову (WTA 11), которая выступает в «нейтральном» статусе. Ига выиграла матч за 2 часа и 46 минут.

WTA 500 Сеул. Хард. Финал

Ига Свентек (Польша) [1] – Екатерина Александрова [2] – 1:6, 7:6 (7:3), 7:5

В 12-м гейме второй партии Ига была в двух поинтах от поражения, но все же сумела взять свою подачу с 15:30 и начала камбек.

Свентек провела восьмое очное противостояние против Александровой и в шестой раз одолела россиянку.

Ига завоевала шестой трофей на пятисотниках. Всего на счету польки теперь 25 титулов за карьеру. В 2025 году Свентек выиграла три трофея – Уимблдон, Цинциннати и Сеул.

Ига одержала 57-ю победу в этом сезоне. Она является лидером женского Тура по этому показателю.

Getty Images/Global Images Ukraine