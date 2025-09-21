20.09.2025 17:00 – FT 1 : 2
24
0
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Динамо на заметку. Видео голов и обзор
«Кристал Пэлас» станет первым соперником киевского «Динамо» в Лиге конференций
В субботу, 20 сентября, в АПЛ прошли матчи пятого тура. «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Кристал Пэлес».
Первыми забили гости. На 37-й минуте Жан-Филипп Матета вывел «Кристал Пэлас» вперед.
«Вест Хэм» отынрался в начале второго тайма. Но гол Тайрика Митчелла на 68-й минуте принес «Кристал Пэлас» победу.
АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2
Голы: Боуэн, 49 – Матета, 37, Митчелл, 68
Видео голов и обзор матча
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм), асcист Malick Diouf.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
