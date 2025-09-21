Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Динамо на заметку. Видео голов и обзор

В субботу, 20 сентября, в АПЛ прошли матчи пятого тура. «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Кристал Пэлес».

Первыми забили гости. На 37-й минуте Жан-Филипп Матета вывел «Кристал Пэлас» вперед.

«Вест Хэм» отынрался в начале второго тайма. Но гол Тайрика Митчелла на 68-й минуте принес «Кристал Пэлас» победу.

АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2

Голы: Боуэн, 49 – Матета, 37, Митчелл, 68

Видео голов и обзор матча