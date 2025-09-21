Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Динамо на заметку. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Вест Хэм
20.09.2025 17:00 – FT 1 : 2
Кристал Пэлас
Англия
21 сентября 2025, 13:32 | Обновлено 21 сентября 2025, 13:53
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Динамо на заметку. Видео голов и обзор

«Кристал Пэлас» станет первым соперником киевского «Динамо» в Лиге конференций

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Динамо на заметку. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 сентября, в АПЛ прошли матчи пятого тура. «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Кристал Пэлес».

Первыми забили гости. На 37-й минуте Жан-Филипп Матета вывел «Кристал Пэлас» вперед.

«Вест Хэм» отынрался в начале второго тайма. Но гол Тайрика Митчелла на 68-й минуте принес «Кристал Пэлас» победу.

АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2

Голы: Боуэн, 49 – Матета, 37, Митчелл, 68

Видео голов и обзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм), асcист Malick Diouf.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Кристал Пэлас Вест Хэм Кристал Пэлас Джаррод Боуэн Жан-Филипп Матета
