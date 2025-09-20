Проблемный матч Зинченко, ничья Тоттенхэма, Кристал Пэлас – в топ-4 АПЛ

Дневные матчи субботы в АПЛ прошли без участия грандов, однако с интересными результатами.

Ноттингем Форест на выезде не сумел обыграть новичка Бернли (1:1), а в основе гостей вышел украинец Александр Зинченко. Игрок действовал на позиции левого защитника.

Была заметно желание Зинченко, который старался постоянно быть активным, однако в одном из моментов игрок срезал мяч в свои ворота. АПЛ не записала мяч как автогол.

Александр отыграл весь матч.

Среди других результатов отметим непростую ничью Тоттенхэма, а также победы Лидса и Кристал Пэлас. Лондонская команда поднимается в топ-4.

Чемпионат Англии. 5-й тур

Брайтон – Тоттенхэм 2:2

Голы: Минтех, 8, Айари, 31 – Ришарлисон, 43, ван Хекке, 82 (в свои ворота)

Бернли – Ноттингем Форест 1:1

Голы: Энтони, 20 – Уильямс, 2

Вест Хэм – Кристал Пэлас 1:2

Голы: Боуэн, 49 - Матета, 37, Митчелл, 68

Вулверхэмптон – Лидс 1:3

Голы: Крейчи, 8 – Калверт-Льюин, 30, Стах, 39, Окафор, 45

Турнирная таблица