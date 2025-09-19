Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
20.09.2025 17:00 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 19 сентября 2025, 23:29
5
0

Вулверхэмптон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 сентября в 17:00 по Киеву

19 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 19 сентября 2025, 23:29
5
0
Вулверхэмптон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вулверхэмптон

В субботу, 20 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптон ом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

«Волки» начали новый сезон откровенно ужасно. В Премьер-лиге коллектив проиграл все 4 стартовых поединка против «Ман Сити», «Борнмута», «Эвертона» и «Ньюкасла». Не набрав ни одного очка, клуб занимает последнее место турнирной таблицы чемпионата на данный момент. Но, кажется, руководство «Вулвз» пока довольно, ведь несколько дней назад оно решило продлить контракт с главным тренером Витором Перейрой еще на 3 года.

В 1/32 финала Кубка английской лиги клуб одолел лондонский «Вест Хэм» со счетом 3:2.

Лидс

Ненамного лучше обстоят дела у новичка АПЛ. Хотя «павлины» за 4 поединка смогли одержать победу – против «Эвертона» в 1-м туре со счетом 1:0. Также команда проиграла «Фулхему» и «Арсеналу» и сыграла вничью с «Ньюкаслом». Имея 4 очка на счету «Лидс» занимает 16 место в турнирной таблице.

Из Кубка лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв «Шеффилд Венздей» в серии пенальти.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой еще в марте 2023 года. Тогда победу со счетом 4:2 одержал «Лидс».

Интересные факты

  • «Вулвз» пропустили 9 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Лидс» смог отличиться всего 1 голом в текущем сезоне чемпионата – худшая ситуация только у «Астон Виллы», которая до сих пор не смогла забить в АПЛ 2025/26.
  • «Вулверхэмптон » не смог сохранить ворота сухими ни в одном из 5 официальных матчей этого сезона.

Возможные стартовые составы

Вулверхэмптон : Са – Крейчи, Агбаду, Москера – Буэну, Андре, Гомеш, Гомеш – Ариас, Хван, Арокодаре

Лидс: Дарлоу – Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл – Штах, Ампаду, Лонгстафф – Нмеча, Калверт-Льюин, Ааронсон

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
20 сентября 2025 -
17:00
Лидс
Тотал меньше 2.5 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Игроки из Англии, Бразилии и Франции забили больше всего в первых турах АПЛ
Фулхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон Лидс прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19 сентября 2025, 11:00 9
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК

Полуфинальное матчевое противостояние чемпионата мира по теннису состоится 19 сентября

Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19 сентября 2025, 09:02 34
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду

Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль

25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру
Футбол | 19.09.2025, 22:27
25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру
25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Футбол | 19.09.2025, 02:04
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Футбол | 19.09.2025, 18:42
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 88
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем