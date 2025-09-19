В субботу, 20 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптон ом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

«Волки» начали новый сезон откровенно ужасно. В Премьер-лиге коллектив проиграл все 4 стартовых поединка против «Ман Сити», «Борнмута», «Эвертона» и «Ньюкасла». Не набрав ни одного очка, клуб занимает последнее место турнирной таблицы чемпионата на данный момент. Но, кажется, руководство «Вулвз» пока довольно, ведь несколько дней назад оно решило продлить контракт с главным тренером Витором Перейрой еще на 3 года.

В 1/32 финала Кубка английской лиги клуб одолел лондонский «Вест Хэм» со счетом 3:2.

Лидс

Ненамного лучше обстоят дела у новичка АПЛ. Хотя «павлины» за 4 поединка смогли одержать победу – против «Эвертона» в 1-м туре со счетом 1:0. Также команда проиграла «Фулхему» и «Арсеналу» и сыграла вничью с «Ньюкаслом». Имея 4 очка на счету «Лидс» занимает 16 место в турнирной таблице.

Из Кубка лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв «Шеффилд Венздей» в серии пенальти.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой еще в марте 2023 года. Тогда победу со счетом 4:2 одержал «Лидс».

Интересные факты

«Вулвз» пропустили 9 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

«Лидс» смог отличиться всего 1 голом в текущем сезоне чемпионата – худшая ситуация только у «Астон Виллы», которая до сих пор не смогла забить в АПЛ 2025/26.

«Вулверхэмптон » не смог сохранить ворота сухими ни в одном из 5 официальных матчей этого сезона.

Возможные стартовые составы

Вулверхэмптон : Са – Крейчи, Агбаду, Москера – Буэну, Андре, Гомеш, Гомеш – Ариас, Хван, Арокодаре

Лидс: Дарлоу – Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл – Штах, Ампаду, Лонгстафф – Нмеча, Калверт-Льюин, Ааронсон

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.62.