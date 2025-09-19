В субботу, 20 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Кристал Пэлас. По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вест Хэм

Команда очень неуверенно начала новый сезон. В Премьер-лиге «молотобойцы» на данный момент проиграли уже трижды – против «Сандерленда», «Челси» и «Тоттенгема». И хотя команда смогла одолеть «Ноттингем» со счетом 3:0, будущее ее главного тренера Грэма Поттера находится в очень большой опасности. С тремя набранными баллами коллектив занимает 18-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

В Кубке английской лиги команда вылетела на стадии 1/32 финала, проиграв «Вулвергемптону» со счетом 3:2.

Кристал Пэлас

Другая лондонская команда начала сезон гораздо лучше. В первом же матче коллектив завоевал трофей – Суперкубок Англии, одержав в серии пенальти финального матча «Ливерпуль». За 4 игры в Премьер-лиге «орлы» трижды сыграли вничью (в матчах против «Ноттингема», «Челси» и «Сандерленда») и одержали победу 3:0 над «Астон Виллой». С 6 баллами на счету лондонцы сейчас находятся на 9-й строчке турнирной таблицы.

В поединке 1/16 финала Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» в серии пенальти одолели «Миллволл» из Чемпионшипа. До этого команда также прошла «Фредрикстад» в финале квалификации Лиги конференций.

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между командами преимущество имеет «Кристалл Пэлас». На счету «орлов» 3 победы, еще в 1 матче выигрыш одержал «Вест Хэм», а 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

«Вест Хэм» пропустил 11 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – это самый худший результат среди всех команд турнира.

«Кристалл Пэлас» не потерпели ни одного поражения в 8-ми официальных играх этого сезона. На счету команды 6 ничьих и 2 победы.

«Кристалл Пэлас» пропустил всего 1 мяч в текущем сезоне Премьер-лиги – ни у одной команды нет лучшего показателя.

Возможные стартовые составы

Вест Хэм: Германсен – Диуф, Килман, Мавропанос, Уокер-Питерс – Маракка, Ворд-Праус – Саммервиль, Фернандеш, Боуэн – Пакета

Кристал Пэлас: Гендерсон – Геи, Лакруа, Ричардс – Митчел, Гьюз, Уортон, Муньос – Камада, Матета, Пино

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.82.