Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вест Хэм
20.09.2025 17:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 сентября 2025, 23:16 | Обновлено 19 сентября 2025, 23:23
9
0

Вест Хэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 сентября в 17:00 по Киеву

19 сентября 2025, 23:16 | Обновлено 19 сентября 2025, 23:23
9
0
Вест Хэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Кристал Пелас

В субботу, 20 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Кристал Пэлас. По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вест Хэм

Команда очень неуверенно начала новый сезон. В Премьер-лиге «молотобойцы» на данный момент проиграли уже трижды – против «Сандерленда», «Челси» и «Тоттенгема». И хотя команда смогла одолеть «Ноттингем» со счетом 3:0, будущее ее главного тренера Грэма Поттера находится в очень большой опасности. С тремя набранными баллами коллектив занимает 18-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

В Кубке английской лиги команда вылетела на стадии 1/32 финала, проиграв «Вулвергемптону» со счетом 3:2.

Кристал Пэлас

Другая лондонская команда начала сезон гораздо лучше. В первом же матче коллектив завоевал трофей – Суперкубок Англии, одержав в серии пенальти финального матча «Ливерпуль». За 4 игры в Премьер-лиге «орлы» трижды сыграли вничью (в матчах против «Ноттингема», «Челси» и «Сандерленда») и одержали победу 3:0 над «Астон Виллой». С 6 баллами на счету лондонцы сейчас находятся на 9-й строчке турнирной таблицы.

В поединке 1/16 финала Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» в серии пенальти одолели «Миллволл» из Чемпионшипа. До этого команда также прошла «Фредрикстад» в финале квалификации Лиги конференций.

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между командами преимущество имеет «Кристалл Пэлас». На счету «орлов» 3 победы, еще в 1 матче выигрыш одержал «Вест Хэм», а 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • «Вест Хэм» пропустил 11 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – это самый худший результат среди всех команд турнира.
  • «Кристалл Пэлас» не потерпели ни одного поражения в 8-ми официальных играх этого сезона. На счету команды 6 ничьих и 2 победы.
  • «Кристалл Пэлас» пропустил всего 1 мяч в текущем сезоне Премьер-лиги – ни у одной команды нет лучшего показателя.

Возможные стартовые составы

Вест Хэм: Германсен – Диуф, Килман, Мавропанос, Уокер-Питерс – Маракка, Ворд-Праус – Саммервиль, Фернандеш, Боуэн – Пакета

Кристал Пэлас: Гендерсон – Геи, Лакруа, Ричардс – Митчел, Гьюз, Уортон, Муньос – Камада, Матета, Пино

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
20 сентября 2025 -
17:00
Кристал Пэлас
Тотал меньше 2.5 1.82 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Игроки из Англии, Бразилии и Франции забили больше всего в первых турах АПЛ
Фулхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм Вест Хэм - Кристал Пэлас Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
Футбол | 19 сентября 2025, 03:45 2
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»

Виктор оценил трансфер Судакова в «Бенфику»

Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа
Футбол | 19 сентября 2025, 22:53 0
Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа
Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа

Николай Ковталюк оформил дубль за румынский клуб Ботошани

КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Футбол | 19.09.2025, 07:36
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19.09.2025, 08:30
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Футбол | 19.09.2025, 18:42
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 8
Бокс
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 5
Бокс
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 88
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем