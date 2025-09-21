Бернли – Ноттингем Форест – 1:1. Как сыграл Зинченко. Видео голов и обзор

В субботу, 20 сентября, в АПЛ прошли матчи пятого тура. «Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Ноттингем Форест».

Гости вышли вперед уже в начале матча. Счет на 2-й минуте открыл Неко Уильямс.

«Бернли» отыгрался на 20-й минуте благодаря голу Джейдона Энтони. Зинченко пытался помешать мячу пересечь линию пустых ворот, но успеха не достиг.

АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Бернли – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Энтони, 20 – Уильямс, 2

Видео голов и обзор матча