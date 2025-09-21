20.09.2025 17:00 – FT 1 : 1
Англия21 сентября 2025, 12:58 |
Бернли – Ноттингем Форест – 1:1. Как сыграл Зинченко. Видео голов и обзор
Александр Зинченко провел за «Ноттингем Форест» полный матч
21 сентября 2025, 12:58 |
В субботу, 20 сентября, в АПЛ прошли матчи пятого тура. «Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Ноттингем Форест».
Гости вышли вперед уже в начале матча. Счет на 2-й минуте открыл Неко Уильямс.
«Бернли» отыгрался на 20-й минуте благодаря голу Джейдона Энтони. Зинченко пытался помешать мячу пересечь линию пустых ворот, но успеха не достиг.
АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября
Бернли – Ноттингем Форест – 1:1
Голы: Энтони, 20 – Уильямс, 2
Видео голов и обзор матча
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Бёрнли), асcист Лайл Фостер.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Неко Уильямс (Ноттингем Форест).
