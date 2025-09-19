В субботу, 20 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

Новичок чемпионата начал сезон не слишком удачно – в первых 4-х турах «Бернли» потерпели 3 поражения. Однако трудно в этом винить команду, ведь она проиграла значительно более высоким классом соперникам – «Тоттенгему», «МЮ» и «Ливерпулю». В то же время против похожего по уровню «Сандерленда» «Бернли» смогло добыть в борьбе выигрыш со счетом 2:0. С тремя баллами на счету коллектив занимает 17-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии на данный момент.

Путь в Кубке английской лиги «Бернли» начали с победы 2:1 в матче против «Дерби Каунти» на стадии 1/32 финала.

Ноттингем Форест

Нынешний участник Лиги Европы очень неоднозначно вошел в новый сезон. В Премьер-лиге команде удалось обыграть «Брентфорд» и сыграть вничью с «Кристалл Пелас», однако поединки против «Вест Гэма» и «Арсенала» «Ноттингем» проиграл с общим счетом 6:0. 4 набранных балла позволяют клубу занимать 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

В последнее время в коллективе произошло очень важное изменение – Нуну Эшпериту Санту из-за конфликта с владельцем «Ноттингема» был уволен со своей должности, а на его место был назначен бывший менеджер «Тоттенгема» Анже Постекоглу. Также следует отметить, что летом в коллектив на правах перешел украинский футболист Александр Зинченко.

Свой путь в Кубке английской лиги «Ноттингем» начал и завершил на стадии 1/16 финала. Там коллектив проиграл 3:1 «Свонси» из Чемпионшипа, пропустив 2 гола уже в дополнительное время второго тайма.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, коллективы играли между собой трижды – 1 раз в Кубке лиги и 2 раза в АПЛ. Статистика равна – 1 победа на счету «Фореста», 1 выигрыш у «Бернли», а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

«Ноттингем» ни разу в текущем сезоне не сохранил ворота сухими. В общей сложности за 5 поединков команда пропустила 11 мячей.

В последних 5 официальных играх на домашнем стадионе «Бернли» одержали 4 победы.

«Ноттингем» не победил ни в одном выездном матче этого сезона. На счету команды 2 поражения и ничья.

Возможные стартовые составы

Бернли: Дубравка – Гартман, Эстев, Экдаль, Лоран, Уокер – Энтони, Флорентину, Каллен, Межбри – Фостер

Ноттингем: Селс – Уильямс, Морату, Милинкович, Савона – Андерсон, Сангаре – Хадсон-Одой, Гиббс-Вайт, Ндое – Вуд

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.86.