В Ковалевке первая засуха. Колос сыграл вничью с Вересом

Короткой кажется субботняя часть программы шестого тура украинской Премьер-лиги, да и вообще очередной раунд соревнований начинается только в этот день недели только потому, что кубковые матчи отвлекли наше внимание посреди рабочей недели. Впрочем, не проблема – далеко не каждая команда даже из «элитного» первенства принимала в них участие, ведь розыгрыш в обновленном формате подарил нам несколько сенсаций уже на старте.

В частности, ковалевский «Колос», который по итогам прошлого уик-энда взобрался на вершину турнирной таблицы, где теперь пытается потеснить самого действующего чемпиона, киевское «Динамо», провалил стартовую кубковую дуэль против киевского «Локомотива», поэтому к матчу против ровенского «Вереса» на собственном поле готовился целенаправленно. Кстати, именно команде Олега Шандрука и придется дальше сыграть против обидчиков «колосков» уже через несколько дней, тогда как на этой неделе они также имели полноценный подготовительный цикл.

Яркое начало игры – об этом хотелось бы поговорить отдельно в контексте этого поединка. Два момента «Колоса» уже на первых минутах – оставалось только забивать, но сначала Цуриков отдал небрежную передачу на Климчука под пустые ворота, а затем форвард через мгновение не переиграл вратаря ударом головой с подачи углового с правого фланга. На это «Верес» ответил мгновенно – выстрел Шарая с правого края чужих владений, который из-под себя должен был выгребать Пахолюк.

Действительно, это было зрелище высокого класса. Но ровно на 14 минуте игры оно себя и исчерпало. Все, что происходило после этого, можно описать одним словом – борьба. И еще много фолов, столкновений и даже серьезных травм. Из-за одного из таких, связанного с разбитым носом, еще до перерыва заменили опытного полузащитника гостей Кльоца. Но футбола места на поле было очень мало. Да что и скрывать – его здесь почти не было.

Во втором тайме активное начало выдал теперь уже коллектив Олега Шандрука, и моменты с дальними ударами от Харатина и Весли могли побеспокоить Пахолюка только тем, что ему приходилось участвовать в игре более активно. Как и в ситуации с дальним выстрелом Бойко, когда вратарь был близок к тому, чтобы ошибиться во время сейва, но подстраховали защитники рядом с ним.

Затем тренеры решили синхронно освежить эту игру. Целых пять замен в одном слоте с обеих сторон! Но ничего путного из этого не вышло. Как и от тройной ротации уже вскоре. Игру так и не удалось раскрыть, а финальная попытка штурма от хозяев поля с подачами в чужую штрафную с любых позиций была не настолько яркой, чтобы обращать на нее внимание. Забивать нужно было тогда, когда для этого были все предпосылки.

В следующие выходные ковалевский «Колос» поедет к харьковскому «Металлисту 1925», а ровенский «Верес» в середине недели навестит киевский «Локомотив» в Кубке Украины, после чего дома будет играть против житомирского «Полесья».

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Колос» – «Верес» - 0:0

«Колос»: Пахолюк – Цурик, Бурда, Козик (Бондаренко, 87), Понедельник – Ррапай (Салабай, 87), Теллес, Гагнидзе – Гусол (Кане, 69), Климчук (Оевус, 69), Алефиренко (Третьяков, 68).

«Верес»: Горох – Смеян, Гончаренко, Харатин, Ципот, Стамулис – Шарай (Корнийчук, 88), Бойко, Клец (Кучеров, 37), Куция (Уолли, 69) – Весли (Стень, 69).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 7 (3) – 7 (4)

Угловые: 5 – 1

Оффсайды: 3 – 3.

Температура: 21°C