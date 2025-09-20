Колос Ковалевка

В субботу, 20-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и ровенский «Верес». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Команда Руслана Костышина продолжает свой рекордный для истории клуба старт сезона и теперь имеет возможность добыть еще три очка в битве за первое место против «Динамо» и «Шахтера». Для этого «Колосу» надо обыграть на своем поле коллектив Олега Шандрука, который очень долго не мог даже сыграть вничью, но сейчас тянет за собой серию из трех побед кряду. Вот только есть нюанс – прошлые соперники «Вереса» уровнем ниже «колосков» на данном этапе сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.