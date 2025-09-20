Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Колос Ковалевка
20.09.2025 15:30 - : -
Верес
Украина. Премьер лига
Колос – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

НК Верес

В субботу, 20-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и ровенский «Верес». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Команда Руслана Костышина продолжает свой рекордный для истории клуба старт сезона и теперь имеет возможность добыть еще три очка в битве за первое место против «Динамо» и «Шахтера». Для этого «Колосу» надо обыграть на своем поле коллектив Олега Шандрука, который очень долго не мог даже сыграть вничью, но сейчас тянет за собой серию из трех побед кряду. Вот только есть нюанс – прошлые соперники «Вереса» уровнем ниже «колосков» на данном этапе сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
