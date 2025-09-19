Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Колос Ковалевка
20.09.2025 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 22:34 |
78
0

Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ровенчане сыграют с одним из лидеров чемпионата

19 сентября 2025, 22:34 |
78
0
Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Колос

В субботу, 20 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Верес». Ковалевцы разместились вверху турнирной таблицы, а ровенчане после неудачного старта в чемпионате сумели поправить свое положение.

Колос

Ковалевская команда выдала лучший старт в УПЛ за всю историю выступления «колосков» в национальном чемпионате. «Колос» набрал 13 очков, допустив осечку только в матче с «Карпатами», и вместе с «Динамо» возглавляет турнирную таблицу. Кроме того, команда Руслана Костышина к очередному противостоянию подошла с 12-матчевой беспроигрышной серией в чемпионате (8 побед и 4 ничьи). Впечатление от уверенной игры ковалевцев подпортил вылет «Колоса» из Кубка Украины: в 1/32 финала ковалевцы неожиданно уступили второлиговому «Локомотиву» (Киев).

Конечно, пока рано говорить о том, что в этом сезоне «колоски» будут бороться за верхние позиции турнирной таблицы. Но на данный момент команда Руслана Костышина демонстрирует желание подольше находится среди лидеров чемпионата. Не повлиял на уровень игры ковалевцев уход из «Колоса» вингера Велетня, который перебрался в «Полесье». Зато ко двору в Ковалевке пришлись летние новички команды. Форвард Климчук нанес уже три результативных удара в ворота соперников ковалевцев, а Кане в прошлом туре отметился дебютным голом за «Колос».

В то же время, руководство «колосков» продолжает искать опции для усиления игры. В сентябре ковалевцы подписали грузинского защитника Зураба Рухадзе, который еще не дебютировал в составе новой команды. По информации СМИ новичком «Колоса» также стал опорный полузащитник Артем Челядин. Правда, официально этот переход пока не подтвердили.

Верес

Ровенчане неудачно стартовали в чемпионате: они потерпели три поражения и при этом не забили ни одного гола. Правда, в соперниках у «Вереса» побывали «Динамо» и «Шахтер», у которых очки отбирать всегда непросто. Далее «красно-черные» поправили свое турнирное положение, одержав две победы. В отличии от своего ближайшего соперника ровенчане продолжат выступления в Кубке Украины после разгромной победы над командой «Коростень/Агро-Нива» и уже на следующей неделе встретятся с обидчиками «Колоса» из киевского «Локомотива». Интересно, что впервые за четыре года «Верес» провел три игры подряд без пропущенных голов.

По словам президента «Вереса» Ивана Надеина, ровенчане стремятся финишировать в десятке по итогам сезона. Но кто знает, может, амбициозная команда Олега Шандрука замахнется на большее. Кстати, предстоящий матч для Шандрука станет 50-м у руля «красно-черных». В двух играх подряд результативными ударами в ворота соперников ровенчан отметился полузащитник Виталий Бойко, который в прошлом сезоне выступал за ЛНЗ. При этом один из голов Бойко забил в ворота своей бывшей команды.

Не сможет помочь «Вересу» форвард Денис Ндукве, который в прошлом туре получил красную карточку. Отметим, что игрок «красно-черных» Игорь Харатин в прошлом сезоне перешел в ровенскую команду именно из «Колоса» и в прошлом очном противостоянии с ковалевцами отметился результативным ударом.

Статистика встреч

Ранее команды провели 13 очных дуэлей: 9 побед одержали ковалевцы, 3 виктории на счету «красно-черных» и 1 игра завершилась вничью. В прошлом чемпионате «Верес» дважды обыграл «колосков». В Ковалевке гости обыграли соперников со счетом 1:0, а в Ровно «красно-черные» одержали победу со счетом 2:1.

Прогноз на противостояние

Команда Руслана Костышина будет стремиться продолжить свою уверенную поступь в чемпионате. Ровенчане способны дать бой одному из лидеров турнира, поэтому ожидаем бескомпромиссную борьбу в Ковалевке. И все же, считаем, что домашние стены помогут ковалевцам взять три очка.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, И. Красничи, Козик, Понедельник, Элиас, Гусол, Ррапай, Гагнидзе, Алефиренко, Климчук.

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Куция, Бойко, Шарай, Весли, Уолли.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
20 сентября 2025 -
15:30
Верес
Победа Колоса 2.13 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фулхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес Ровно Колос - Верес прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа
Футбол | 19 сентября 2025, 22:53 0
Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа
Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа

Николай Ковталюк оформил дубль за румынский клуб Ботошани

КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Футбол | 19 сентября 2025, 20:40 100
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»

Бывший форвард и экс-скаут Динамо дал откровенное интервью

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19.09.2025, 15:32
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19.09.2025, 07:12
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19.09.2025, 06:55
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем