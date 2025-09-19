Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В субботу, 20 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Верес». Ковалевцы разместились вверху турнирной таблицы, а ровенчане после неудачного старта в чемпионате сумели поправить свое положение.

Колос

Ковалевская команда выдала лучший старт в УПЛ за всю историю выступления «колосков» в национальном чемпионате. «Колос» набрал 13 очков, допустив осечку только в матче с «Карпатами», и вместе с «Динамо» возглавляет турнирную таблицу. Кроме того, команда Руслана Костышина к очередному противостоянию подошла с 12-матчевой беспроигрышной серией в чемпионате (8 побед и 4 ничьи). Впечатление от уверенной игры ковалевцев подпортил вылет «Колоса» из Кубка Украины: в 1/32 финала ковалевцы неожиданно уступили второлиговому «Локомотиву» (Киев).

Конечно, пока рано говорить о том, что в этом сезоне «колоски» будут бороться за верхние позиции турнирной таблицы. Но на данный момент команда Руслана Костышина демонстрирует желание подольше находится среди лидеров чемпионата. Не повлиял на уровень игры ковалевцев уход из «Колоса» вингера Велетня, который перебрался в «Полесье». Зато ко двору в Ковалевке пришлись летние новички команды. Форвард Климчук нанес уже три результативных удара в ворота соперников ковалевцев, а Кане в прошлом туре отметился дебютным голом за «Колос».

В то же время, руководство «колосков» продолжает искать опции для усиления игры. В сентябре ковалевцы подписали грузинского защитника Зураба Рухадзе, который еще не дебютировал в составе новой команды. По информации СМИ новичком «Колоса» также стал опорный полузащитник Артем Челядин. Правда, официально этот переход пока не подтвердили.

Верес

Ровенчане неудачно стартовали в чемпионате: они потерпели три поражения и при этом не забили ни одного гола. Правда, в соперниках у «Вереса» побывали «Динамо» и «Шахтер», у которых очки отбирать всегда непросто. Далее «красно-черные» поправили свое турнирное положение, одержав две победы. В отличии от своего ближайшего соперника ровенчане продолжат выступления в Кубке Украины после разгромной победы над командой «Коростень/Агро-Нива» и уже на следующей неделе встретятся с обидчиками «Колоса» из киевского «Локомотива». Интересно, что впервые за четыре года «Верес» провел три игры подряд без пропущенных голов.

По словам президента «Вереса» Ивана Надеина, ровенчане стремятся финишировать в десятке по итогам сезона. Но кто знает, может, амбициозная команда Олега Шандрука замахнется на большее. Кстати, предстоящий матч для Шандрука станет 50-м у руля «красно-черных». В двух играх подряд результативными ударами в ворота соперников ровенчан отметился полузащитник Виталий Бойко, который в прошлом сезоне выступал за ЛНЗ. При этом один из голов Бойко забил в ворота своей бывшей команды.

Не сможет помочь «Вересу» форвард Денис Ндукве, который в прошлом туре получил красную карточку. Отметим, что игрок «красно-черных» Игорь Харатин в прошлом сезоне перешел в ровенскую команду именно из «Колоса» и в прошлом очном противостоянии с ковалевцами отметился результативным ударом.

Статистика встреч

Ранее команды провели 13 очных дуэлей: 9 побед одержали ковалевцы, 3 виктории на счету «красно-черных» и 1 игра завершилась вничью. В прошлом чемпионате «Верес» дважды обыграл «колосков». В Ковалевке гости обыграли соперников со счетом 1:0, а в Ровно «красно-черные» одержали победу со счетом 2:1.

Прогноз на противостояние

Команда Руслана Костышина будет стремиться продолжить свою уверенную поступь в чемпионате. Ровенчане способны дать бой одному из лидеров турнира, поэтому ожидаем бескомпромиссную борьбу в Ковалевке. И все же, считаем, что домашние стены помогут ковалевцам взять три очка.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, И. Красничи, Козик, Понедельник, Элиас, Гусол, Ррапай, Гагнидзе, Алефиренко, Климчук.

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Куция, Бойко, Шарай, Весли, Уолли.