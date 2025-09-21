Олег ШАНДРУК: «Матч с Колосом? Считаю этот результат положительным»
Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук поделился эмоциями после матча шестого тура УПЛ, где его команда сыграла вничью с ковалевским «Колосом».
– Считаю этот ничейный результат сегодня положительным. У нас не было много моментов, но они все-таки были. Только Владислав Шарай должен был забивать дважды. Колос в целом хорошо действовал в защите. Но и мы уверенно оборонялись – это радует. Заметен наш прогресс в этом компоненте игры после этих стартовых шести туров. Учитывая вот эти факторы, было трудно надеяться на большое количество голевых моментов. И игра это подтвердила.
В общем, ничья сегодня – закономерный результат. Ведь у Колоса тоже было несколько случаев, как и у нас.
Повреждение Дмитрия Клеца? Это отрицательная сторона футбола. Любой контакт может стать причиной тяжелой травмы. Надеюсь, что Дмитрий как можно быстрее восстановится. Благодарен ему за сегодняшнюю игру. Как и каждому нашему игроку. И также при случае хочу поблагодарить наших болельщиков. Они сегодня снова приехали поддержать нас на выезде.
Чувствовали ли мы отсутствие Дениса Ндукве? Он сейчас игрок игрока стартового состава и в предыдущих матчах хорошо себя проявлял. Конечно, сегодня он точно прибавил бы нам нужной агрессии в атаке. Поэтому, ждем его возвращения. Он понимает, что подвел команду. Мы об этом говорили. Поэтому, Денис сейчас очень мотивирован, стремится реабилитироваться и ждет своего шанса, – сказал Шандрук.
