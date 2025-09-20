Топ-менеджер Александрии защитил звездного легионера: «Он топ-футболист»

Спортивный директор «Александрии» Евгений Кочерга защитил португальского защитника команды Мигеля Кампуша, который получил бессмысленное изъятие в матче УПЛ против Кудровки (1:3)

– Увидим ли еще Кампуша и Ковальца в первой команде?

– Сейчас пошла куча хейта на футболистов, в том числе Мигела Кампуша после того, как он удалился – имею в виду и то, что начали рассказывать в СМИ. Люди, не находящиеся в команде, не знают его человеческих качеств.

Это очень большой профессионал с прописной буквы. Один из лидеров раздевалки, к нему тянутся легионеры. Просто так не будут включать футболиста в разные символические сборные по итогам сезона.

У него есть определенный набор качеств, позволяющий играть на высоком уровне: быстрый, мощный, классно играющий на втором этаже, в игровых сериях не стесняется возить оппонентов. Техника работы с мячом на грани фантастики. Если сложит все пазлы в голове, Мигел спокойно может играть в хорошем чемпионате.

–Кампуш зашел в последний год контракта и до сих пор остается одним из активов клуба, который можно потерять...

– Мигел максимально корректно ведет себя по отношению к Александрии. Мы в диалоге, но сейчас не буду раскрывать всех карт, – сказал Кочерга.