Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-менеджер Александрии защитил звездного легионера: «Он топ-футболист»
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 00:29 |
120
0

Топ-менеджер Александрии защитил звездного легионера: «Он топ-футболист»

Евгений Кочерга защитил португальского защитника команды Мигеля Кампуша

20 сентября 2025, 00:29 |
120
0
Топ-менеджер Александрии защитил звездного легионера: «Он топ-футболист»
ФК Александрия. Мигел Кампуш

Спортивный директор «Александрии» Евгений Кочерга защитил португальского защитника команды Мигеля Кампуша, который получил бессмысленное изъятие в матче УПЛ против Кудровки (1:3)

– Увидим ли еще Кампуша и Ковальца в первой команде?

– Сейчас пошла куча хейта на футболистов, в том числе Мигела Кампуша после того, как он удалился – имею в виду и то, что начали рассказывать в СМИ. Люди, не находящиеся в команде, не знают его человеческих качеств.

Это очень большой профессионал с прописной буквы. Один из лидеров раздевалки, к нему тянутся легионеры. Просто так не будут включать футболиста в разные символические сборные по итогам сезона.

У него есть определенный набор качеств, позволяющий играть на высоком уровне: быстрый, мощный, классно играющий на втором этаже, в игровых сериях не стесняется возить оппонентов. Техника работы с мячом на грани фантастики. Если сложит все пазлы в голове, Мигел спокойно может играть в хорошем чемпионате.

–Кампуш зашел в последний год контракта и до сих пор остается одним из активов клуба, который можно потерять...

– Мигел максимально корректно ведет себя по отношению к Александрии. Мы в диалоге, но сейчас не буду раскрывать всех карт, – сказал Кочерга.

По теме:
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Главное, что мы дома всегда побеждаем»
Мигел Кампуш Александрия Евгений Кочерга Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу удаление (красная карточка)
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19 сентября 2025, 06:55 8
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка

Александр принял участие в благотворительном футбольном матче

Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Бокс | 19 сентября 2025, 02:50 2
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»

Американец советует Кроуфорду повесить перчатки на гвоздь

Ванат признался, что ему сказал Довбик перед трансфером в Жирону
Футбол | 20.09.2025, 00:38
Ванат признался, что ему сказал Довбик перед трансфером в Жирону
Ванат признался, что ему сказал Довбик перед трансфером в Жирону
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Футбол | 19.09.2025, 20:40
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Футбол | 19.09.2025, 07:36
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
19.09.2025, 11:00 9
Теннис
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 79
Теннис
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
18.09.2025, 11:55 10
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
18.09.2025, 20:11
Теннис
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем