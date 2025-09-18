Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 сентября 2025, 19:04 |
Топ-менеджер Александрии: «Ротань и сам не мог этого знать»

Евгений Кочерга рассказал об уходе Руслана Ротаня из «Александрии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Новый спортивный директор «Александрии» Евгений Кочерга рассказал, почему Руслан Ротань решил сменить клубную прописку, перебравшись в расположение житомирского Полесья.

– Надеялись до последнего, что Ротань продлит контракт?

– Руслан Петрович тогда и сам не мог знать, каким будет дальнейший шаг. Как вы знаете, мы были в переговорах и окончательное решение было принято всего через несколько дней после завершения прошлого сезона. Футболисты реагировали на ход событий.

Не смотря на успешный прошлый сезон, работа селекционного отдела не прекращалась. На каждой позиции – по 2-3 кандидата. Некоторые договоренности были достигнуты еще зимой, но в планы вмешался наш неадекватный сосед. Это были очень сильные футболисты, которые могли бы помочь нам сразу с колес. Подобные ситуации заставляют оперативно реагировать, рассматривать других кандидатов.

С легионерами чуть ли не до последнего согласуешь условия финансовые, быт, безопасность. Долго убеждать футболиста, что он едет в воюющую страну, но в относительно спокойный регион, – сказал менеджер.

Ранее Кочерга рассказал о будущем Кирилла Нестеренко во главе Александрии.

Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
