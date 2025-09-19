Паолини пояснила, как ей удалось оформить камбек в матче против Свитолиной

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини пообщалась с журналистами после матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг против сборной Украины:

– Жасмин, как вам удалось переломить ход одиночного матча?

– Я не знаю, как мне удалось переломить ход матча [против Свитолиной]. Я просто сделала это. Я боролась за каждый поинт. На этот раз мне, возможно, повезло немного больше, чем ей. В прошлый раз я проиграла ей, хотя у меня были матчболы.

Это теннис. Такое бывает. На этот раз я рада, что осталась в матче. Я пыталась найти решение, как ее победить. Я считаю, что она очень сильная и великолепная теннисистка. Каждый раз с ней приходится бороться. Это было нелегко.

Я должна поблагодарить команду, конечно, капитана, всех, кто был там и пытался поддержать меня во время матча. Да, я очень рада, что нам удалось выиграть это противостояние.

– В третьем сете вам пришлось играть смело. Один гейм длился 16 минут. О чем вы думали?

– Было тяжело. Я пыталась найти баланс между сильными ударами и стабильностью. Этот гейм был очень тяжелым. То, что я его выиграла, думаю, очень помогла мне в третьем сете.

Знаете, я думаю, что третий сет был лучшим сетом, в котором я показала свой лучший теннис за весь матч. Но да, это было тяжело. Это было действительно очень, очень тяжело.

– Жасмин, сегодня во время ваших матчей в одиночном и парном разрядах многие китайские болельщики болели за вас. Как вы себя чувствуете? Чувствуете ли вы, что играете дома?

– Это было потрясающе. Сегодня был действительно потрясающий день. Думаю, фанаты очень помогли мне в сложные моменты, особенно в одиночном разряде. Да, играть перед такой публикой – настоящее удовольствие. Они подталкивают нас к победе. Также и в парном разряде. Здорово, что они подталкивают нас и болеют за нас. Надеюсь, они придут и в воскресенье и будут болеть за нас.

На пресс-конференции на вопросы журналистов также ответили Сара Эррани и капитан итальянской команды Татьяной Гарбин.

Сара Эррани:

«Я очень счастлива. Это был тяжелый парный матч. Мы начали очень хорошо. Во втором сете проигрывали 1:3, так что было нелегко. Во многих геймах у нас было преимущество. Я очень счастлива. Это был тяжелый день. Конечно, победа в таких матчах всегда вызывает сильные эмоции. Я очень рада разделить этот момент с командой».

Татьяна Гарбин:

«Это невероятный момент. Девушки показали, что такое борьба, что такое отдать все свое сердце за свою страну, что такое гордость за то, что ты здесь, в финале. Они продемонстрировали настоящую сплоченность. Здесь вся команда на конференции, потому что все являются частью этой большой победы.

«Третий финал КБДК подряд? Мне нравится, что эти девушки со мной. Они борются за каждый мяч. Каждый раз, когда они надевают национальную форму, они играют на корте с особой эффективностью.

Я думаю, что это исторический момент для итальянского тенниса. Сегодня они снова показали, насколько они сильны, когда у них есть мечта и они стремятся к одной и той же цели. Они создают великолепную команду. Мне просто повезло быть здесь и присутствовать рядом с этими замечательными девушками».

Италия – Украина – 2:1