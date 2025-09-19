Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Паолини пояснила, как ей удалось оформить камбек в матче против Свитолиной
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 21:26 |
520
0

Паолини пояснила, как ей удалось оформить камбек в матче против Свитолиной

Жасмин провела пресс-конференцию после противостояния КБДК-2025 Италия – Украина

19 сентября 2025, 21:26 |
520
0
Паолини пояснила, как ей удалось оформить камбек в матче против Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини пообщалась с журналистами после матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг против сборной Украины:

– Жасмин, как вам удалось переломить ход одиночного матча?

– Я не знаю, как мне удалось переломить ход матча [против Свитолиной]. Я просто сделала это. Я боролась за каждый поинт. На этот раз мне, возможно, повезло немного больше, чем ей. В прошлый раз я проиграла ей, хотя у меня были матчболы.

Это теннис. Такое бывает. На этот раз я рада, что осталась в матче. Я пыталась найти решение, как ее победить. Я считаю, что она очень сильная и великолепная теннисистка. Каждый раз с ней приходится бороться. Это было нелегко.

Я должна поблагодарить команду, конечно, капитана, всех, кто был там и пытался поддержать меня во время матча. Да, я очень рада, что нам удалось выиграть это противостояние.

– В третьем сете вам пришлось играть смело. Один гейм длился 16 минут. О чем вы думали?

– Было тяжело. Я пыталась найти баланс между сильными ударами и стабильностью. Этот гейм был очень тяжелым. То, что я его выиграла, думаю, очень помогла мне в третьем сете.

Знаете, я думаю, что третий сет был лучшим сетом, в котором я показала свой лучший теннис за весь матч. Но да, это было тяжело. Это было действительно очень, очень тяжело.

– Жасмин, сегодня во время ваших матчей в одиночном и парном разрядах многие китайские болельщики болели за вас. Как вы себя чувствуете? Чувствуете ли вы, что играете дома?

– Это было потрясающе. Сегодня был действительно потрясающий день. Думаю, фанаты очень помогли мне в сложные моменты, особенно в одиночном разряде. Да, играть перед такой публикой – настоящее удовольствие. Они подталкивают нас к победе. Также и в парном разряде. Здорово, что они подталкивают нас и болеют за нас. Надеюсь, они придут и в воскресенье и будут болеть за нас.

На пресс-конференции на вопросы журналистов также ответили Сара Эррани и капитан итальянской команды Татьяной Гарбин.

Сара Эррани:

«Я очень счастлива. Это был тяжелый парный матч. Мы начали очень хорошо. Во втором сете проигрывали 1:3, так что было нелегко. Во многих геймах у нас было преимущество. Я очень счастлива. Это был тяжелый день. Конечно, победа в таких матчах всегда вызывает сильные эмоции. Я очень рада разделить этот момент с командой».

Татьяна Гарбин:

«Это невероятный момент. Девушки показали, что такое борьба, что такое отдать все свое сердце за свою страну, что такое гордость за то, что ты здесь, в финале. Они продемонстрировали настоящую сплоченность. Здесь вся команда на конференции, потому что все являются частью этой большой победы.

«Третий финал КБДК подряд? Мне нравится, что эти девушки со мной. Они борются за каждый мяч. Каждый раз, когда они надевают национальную форму, они играют на корте с особой эффективностью.

Я думаю, что это исторический момент для итальянского тенниса. Сегодня они снова показали, насколько они сильны, когда у них есть мечта и они стремятся к одной и той же цели. Они создают великолепную команду. Мне просто повезло быть здесь и присутствовать рядом с этими замечательными девушками».

Италия – Украина – 2:1

  • Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк2:6, 3:6
  • Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4
  • Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:3
По теме:
ЧИЖЕВСКИЙ: «Бескомпромиссная борьба была на каждом клочке поля»
МАРЧЕНКО: «Пара Киченок / Костюк? Это не было решением за одну минуту»
КОСТЮК: В моей карьере не так много матчей, в которых соперницам так везло
Жасмин Паолини Сара Эррани женская сборная Италии по теннису женская сборная Украины по теннису Италия - Украина Кубок Билли Джин Кинг пресс-конференция Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19 сентября 2025, 15:32 0
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги

Есть ставка даже на матч «Эльче» против «Овьедо»

Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19 сентября 2025, 08:30 3
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину

Артур Рудько вляпался в скандал

Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Футбол | 19.09.2025, 18:42
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19.09.2025, 06:55
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Вылет с КБДК-2025. Видеообзор матча
Теннис | 19.09.2025, 20:17
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Вылет с КБДК-2025. Видеообзор матча
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Вылет с КБДК-2025. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем